Meizu может выйти с рынка смартфонов: разработку Meizu 23 остановили, Flyme Auto отделяют

В китайских соцсетях распространяются сообщения о возможном сворачивании смартфонного бизнеса Meizu после того, как разработку серии Meizu 23 якобы остановили. О таком развитии событий свидетельствует публикация на китайской профессиональной платформе Maimai.





В анонимной заметке утверждается, что Xingji Meizu может полностью закрыть свое подразделение смартфонов, а связанные команды — уволить. По словам автора, ожидаемая серия Meizu 23 «фактически остановлена». Также в сообщении говорится, что Flyme Auto будет работать отдельно, получит нового руководителя и войдет в структуру Yikatong, которую поддерживает Geely, в рамках более широкой автомобильной экосистемы.

Другие подразделения, не связанные со сворачиванием мобильного направления, якобы завершат реструктуризацию в марте. Работникам предлагают компенсацию по схеме N+1. Тем, кто владеет акциями компании, рекомендуют индивидуально консультироваться с HR относительно дальнейших шагов.

В то же время в заметке подчеркивается, что бренд Meizu не исчезнет и останется в системе Geely. Отдельные дочерние компании Geely могут продолжить связанные операции. Официального заявления от Xingji Meizu пока нет.





Еще в начале февраля инсайдер Digital Chat Station сообщал о росте стоимости памяти и чипсетов. По его словам, это может заставить ряд брендов отложить или отменить запуски новинок в 2026 году. В онлайн-обсуждениях предполагали, что Meizu также оказалась среди потенциально пострадавших компаний.

Стоит напомнить, что во время мероприятия Meizu Fans New Year 2026 руководители компании подтвердили разработку Meizu 23. Они заявили, что смартфон получит «самые узкие рамки в истории бренда». Однако тогда же сообщили об отказе от фирменной белой фронтальной панели из-за производственных ограничений.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Теперь новые сообщения ставят под сомнение эти планы. Если информация подтвердится, Meizu может сместить фокус с рынка смартфонов на автомобильные и экосистемные решения в рамках Geely.

Стоит заметить, что это не первое сообщение, что Meizu откажется от выпуска мобильных устройств, а сосредоточится на искусственном интеллекте. Однако после того выходили новые модели.

Источник: gizmochina