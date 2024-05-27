Windows 11 Recall работает и без NPU — программу запустили на старом Snapdragon 7c+, процессоры x86-x64 пока недоступны

Энтузиаст выяснил, что для новой программы Recall в Windows 11 не требуется наличие нейропроцессора (NPU) в процессоре. Функцией Recall является запись всего, что происходит на ПК для восстановления или поиска данных. Впрочем, программа работала не на обычном x86-x64 процессоре, а на ПК с более старым процессором Snapdragon 7c+.

Согласно официальным требованиям к аппаратному обеспечению для Recall нужен ПК Копилот+ с 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопителя данных и чип NPU с производительностью 40+ TOPS. Сейчас только ПК с процессорами Snapdragon X Elite и Plus соответствуют этим требованиям.

Making great progress enabling Recall on current Arm64 hardware, no fancy X Elite in sight! ✨

Should theoretically work on Intel/AMD too, OEMs only received Arm64 specific ML model bundles so there’s not much I can do yet. Here’s a small demo video showing off screenray 🪄 pic.twitter.com/w57fF1LxiN — Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 23, 2024

На системе с обычным процессором программа не работала, поскольку пыталась загрузить модель ИИ для x64, которой не существует. Поэтому понадобился старый компьютер с ARM-процессором Snapdragon 7c+. Основная технология Recall успешно работала на нем без отдельного чипа NPU, хотя нейропроцессор нужен для некоторых задач.

Программа Recall включена только в Windows 11 24H2 Build 26100.712, которую недавно выпустили для тестировщиков, но она скрыта. Даже если открыть Recall, интеграция ИИ не будет работать, поскольку модели x64 еще недоступны.

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Интеграция Windows 11 Recall сначала проверяет, есть ли на ПК NPU. В программе при необходимости можно выбрать, на каком оборудовании запускать ИИ. В случае этого ПК со Snapdragon 7c+ Recall полагалась на процессор.

Recall сможет работать на существующих системах Intel и AMD без чипов NPU, но придется подождать до выхода x64 AI. И хотя NPU не является обязательным для Recall, Microsoft может не захотеть включать эти функции для видеокарт или другого оборудования, способного обрабатывать модель.

Источник: Windows Latest

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