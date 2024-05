Windows 11 Recall работает и без NPU — программу запустили на старом Snapdragon 7c+, процессоры x86-x64 пока недоступны

Энтузиаст выяснил, что для новой программы Recall в Windows 11 не требуется наличие нейропроцессора (NPU) в процессоре. Функцией Recall является запись всего, что происходит на ПК для восстановления или поиска данных. Впрочем, программа работала не на обычном x86-x64 процессоре, а на ПК с более старым процессором Snapdragon 7c+.

Согласно официальным требованиям к аппаратному обеспечению для Recall нужен ПК Копилот+ с 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопителя данных и чип NPU с производительностью 40+ TOPS. Сейчас только ПК с процессорами Snapdragon X Elite и Plus соответствуют этим требованиям.

Making great progress enabling Recall on current Arm64 hardware, no fancy X Elite in sight! ✨

Should theoretically work on Intel/AMD too, OEMs only received Arm64 specific ML model bundles so there’s not much I can do yet.

Here’s a small demo video showing off screenray 🪄 pic.twitter.com/w57fF1LxiN

— Albacore ☁️ (@thebookisclosed) May 23, 2024