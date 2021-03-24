Планы развития Intel от нового CEO: стратегия IDM 2.0, две новые фабрики за $20 млрд, запуск 7-нм производства, контрактное производство, сотрудничество с IBM и др.





Новый главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер рассказал о своём видении дальнейшего развития компании в ближайшие годы. Во время онлайн-презентации под названием Intel Unleashed: Engineering The Future он обозначил пять ключевых тем, над которыми Intel будет работать в дальнейшем. В основном, речь шла о стремлении сохранить собственные производственные фабрики и масштабировании внедрения новых технологий за счёт расширения производства в США.

Главные анонсы были сосредоточены в следующих сферах деятельности Intel:

Компания намерена запустить две новые фабрики в Аризоне. Для их строительства и оснащения потребуются инвестиции в сумме $20 млрд;

Новое направление бизнеса Intel Foundry Services, предлагающее производственные мощности клиентам Intel;

Чиплеты следующего поколения для платформы Meteor Lake, предусматривающие производство по нормам 7-нанометрового технологического процесса, будут завершены во втором квартале 2021 года;

Новое сотрудничество с IBM в области разработки фундаментальной архитектуры полупроводников;

В октябре 2021 года запланировано новое мероприятие Intel Innovation.

Во время своего выступления Пэт Гелсинджер развеял циркулировавшие ранее слухи о том, что Intel может выделить своё производственное направление в отдельную компанию, как когда-то AMD сделала с GlobalFoundries. По словам руководителя, Intel не только сохранит свои производственные мощности, но и вступит в новую эру производства, которая будет называться IDM 2.0. Она включает несколько составляющих: Build, Expand, Productize

Компонент Build предусматривает инвестиции в сумме $20 млрд в две новые производственные фабрики в Аризоне, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2024 году. Они будут сосредоточены на передовых производственных технологиях и создадут около 3000 высокооплачиваемых рабочих мест в самой компании (помимо работ, связанных со строительством и запуском).

В рамках этой части анонса Пэт Гелсинджер заявил, что 7-нм производство Intel теперь работает по графику и имеет прочную основу. Первым продуктом на базе 7-нм техпроцесса станет Ponte Vecchio – грядущий высокопроизводительный ускоритель вычислений для суперкомпьютера Aurora. Клиентские решения на базе 7-нм техпроцесса (Meteor Lake) появятся уже в 2023 году. Определённый этап работы с соответствующими чиплетами планируется завершить во втором квартале нынешнего года. Затем предстоит этап проверки (4-6 месяцев), после чего устройство отправится на фабрики для первоначального производства и испытаний.

Компонент Expand подразумевает сочетание как внутренних, так и внешних производственных мощностей в зависимости от возможностей продукта. Intel уже активно использует производственные мощности сторонних партнёров, таких как TSMC, и уже тратит на услуги TSMC более $7 млрд в год. В дальнейшем такое сотрудничество удвоится, чтобы гарантировать, что Intel будет готова использовать правильный процесс в нужное время для нужных продуктов. По мере перехода к более широкому использованию чиплетов (Intel называет их «плитками»), компания готова изготавливать свои чиплеты для высокопроизводительных устройств на мощностях сторонних производителей. Использование внешних партнёров, таких как TSMC, Samsung, GlobalFoundriers и UMC, позволит компании оптимизировать дорожные карты в отношении затрат, производительности, планирования и поставок.

Компонент Productize сфокусирован на производстве для сторонних заказчиков. Компании TSMC, Samsung, GlobalFoundriers, SMIC предлагают своим клиентам возможность заказывать производство требуемых чипов на собственном оборудовании. Теперь Intel также готова оказывать подобные услуги и запускает отдельную компанию Intel Foundry Services (IFS). Она обеспечит возможность доступа к уникальным предложениям Intel. Хотя Intel и раньше оказывала подобные услуги, после проблем с освоением 10-нм техпроцесса она потеряла ряд крупных клиентов. Проблема также была в том, что Intel использовала много настраиваемых программных инструментов в процессе проектирования чипом и ограничивала доступ своих клиентов к этим инструментам. В рамках IFS всё будет иначе. Компания будет сотрудничать с клиентами в сфере производства SoCs с ядрами x86, Arm и RISC-V, а также устройств на базе интеллектуальной собственности Intel.

Сотрудничество IBM планируется в области разработки производственных технологий и логических схем нового поколения. Обе компании намерены работать вместе над основополагающими технологиями, которые позволят повысить производительность и эффективность полупроводников. Сотрудничество будет распространяться на всю экосистему со значительным акцентом на ключевые инициативы правительства США.

Наконец, Intel запланировала новую серии мероприятий для инженеров и коммерческих партнеров. Пэт Гелсинджер стремится возродить дух предыдущих популярных мероприятий Intel, таких как Intel Developer Forum (IDF), с помощью новых информационно-пропагандистских мероприятий Intel Vision (коммерческий) и Intel Innovation (инженерный). Первым из этих мероприятий станет Intel Innovation Event, которое будет проходить в октябре этого года в Сан-Франциско.

Источник: anandtech