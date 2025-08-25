Xiaomi 15T Pro появился на видео вместе с основными характеристиками

В последнее время появляется все больше информации о смартфонах серии Xiaomi 15T, что свидетельствует о приближении дебюта. Базовая модель Xiaomi 15T с номером 25069PTEBG уже засветилась в реестрах NBTC, IMDA, SDPPI, в коде HyperOS, а также в списках EEC. Тем временем версия Xiaomi 15T Pro (номера 2506BPN68G/2506BPN68R) также получила сертификацию EEC, IMDA и упоминалась в коде HyperOS. Если сертификации подтвердили сам факт существования линейки и различных моделей, то теперь новые утечки показали, как может выглядеть Xiaomi 15T Pro и раскрыли характеристики обеих моделей.

Дизайн Xiaomi 15T Pro

Пользователь TikTok опубликовал короткое видео, снятое, вероятно, в шоуруме Xiaomi. Автор утверждает, что на кадрах — именно Xiaomi 15T Pro. Ролик четко демонстрирует заднюю панель смартфона. Корпус получил матовое «металлическое» покрытие в оттенке, похожем на бронзовый, плоскую тыльную панель и округлые грани.

Самый яркий элемент дизайна — большой квадратный модуль камер с закругленными углами, расположенный в верхнем левом углу. Внутри — четыре одинаковых круглых объектива, ровно размещенных в формате 2×2. Сам блок выделен металлической рамкой с легким поднятием. Также в модуле заметно брендирование Leica, которое подтверждает продолжение партнерства Xiaomi с немецкой компанией.

На видео видно и логотип Telcel — крупного мобильного оператора в Мексике. Это указывает на то, что утечка, скорее всего, произошла в одном из местных шоурумов Xiaomi.

Для сравнения: в серии Xiaomi 14T объективы были выполнены в виде выступающих вырезов, но рамка вокруг камеры отсутствовала.

Характеристики смартфонов серии Xiaomi 15T

По данным инсайдера Gadgetsdata, модель Xiaomi 15T Pro будет работать на новом процессоре MediaTek Dimensity 9400+ и получит тройную основную камеру:

50 Мп сенсор OVX9100 в главном модуле;

13 Мп сверхширокоугольный модуль;

50 Мп сенсор JN5 в телефото модуле с 5-кратным зумом.

Кроме этого, смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5500 мА-ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Еще ему приписывают плоский OLED-дисплей с высокой частотой обновления, прочную металлическую рамку и защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

Базовая модель Xiaomi 15T может получить чип Dimensity 8400, аналогичную тройную камеру (50 + 13 + 50 Мп) и такой же аккумулятор емкостью 5500 мА-ч, но с более медленной зарядкой только на 67 Вт. Также ожидается плоский OLED-дисплей с высокой частотой обновления и сертификация IP69, однако, в отличие от Pro-версии, корпус, вероятно, получит пластиковую рамку.

Обе модели имеют общую фронтальную камеру с разрешением 32 Мп.

Ранее в коде HyperOS упоминалось, что Xiaomi 15T с кодовым именем klimt может использовать чип Dimensity 8400 Ultra, что отличается от последних утечек. В свою очередь, Xiaomi 15T Pro называют глобальной версией Redmi K80 Ultra по характеристикам, но новые данные свидетельствуют, что дизайн у него будет другой, чем у Redmi K80 Ultra для Китая.

Источник: thetechoutlook