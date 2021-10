Xiaomi EV планирует начать серийное производство электромобилей в первом полугодии 2024 года

Разработка первого электромобиля Xiaomi «опережает график».

19 октября генеральный директор Xiaomi EV (автомобильное подразделение Xiaomi) Лэй Цзюнь объявил примерные сроки начала массового выпуска электромобилей Xiaomi — первая половина 2024 года.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y

— leijun (@leijun) October 19, 2021