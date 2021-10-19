Xiaomi EV планирует начать серийное производство электромобилей в первом полугодии 2024 года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Разработка первого электромобиля Xiaomi «опережает график».

19 октября генеральный директор Xiaomi EV (автомобильное подразделение Xiaomi) Лэй Цзюнь объявил примерные сроки начала массового выпуска электромобилей Xiaomi — первая половина 2024 года.

Xiaomi EV is ahead of schedule. Aiming for mass production in 2024 H1. pic.twitter.com/DKXHdXty2Y — leijun (@leijun) October 19, 2021

Завод, где будут выпускаться автомобили Xiaomi, построят в городе Ичжуан, к юго-востоку от Пекина.

Никаких других подробностей, помимо того, что Xiaomi EV «опережает график», гендиректор Xiaomi не сообщил. Тем не менее котировки акций Xiaomi на фоне этого объявления выросли на более чем на 5%.

***

В марте совет директоров Xiaomi одобрил выход на автомобильный рынок, а в сентябре компания сообщила о регистрации дочернего предприятия Xiaomi EV Company Limited с уставным капиталом $10 млрд юаней ($1,55 млрд). Ранее Xiaomi купила за $77,37 млн разработчика технологий автономного вождения Deepmotion Tech.

Что же, теперь мы знаем, когда Xiaomi собирается выпустить свой первый легковой электромобиль. Теперь можно начинать гадать, каким он будет. Что интересно, Xiaomi объявила примерные сроки на следующий день после того, как Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) анонсировала линейку из трех электрических концепт-каров.