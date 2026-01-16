Новости Технологии 16.01.2026 comment views icon

Xiaomi анонсировала Redmi Turbo 5 Max с новым чипом Dimensity 9500s

Вадим Карпусь

MediaTek анонсировала два новых мобильных процессора: Dimensity 9500s и Dimensity 8500. Новинки ориентированы на субфлагманский и премиальный сегменты смартфонов. Оба чипа делают акцент на высокой производительности, энергоэффективности, возможностях ИИ, мобильной фотографии, играх и беспроводных технологиях. В рамках презентации также анонсировали смартфон Redmi Turbo 5 Max.

MediaTek Dimensity 9500s

Dimensity 9500s изготавливают по 3-нм техпроцессу. Чип получил архитектуру All Big Core и 8 вычислительных ядер:

  • одно ультра ядро Cortex-X925 с частотой до 3,73 ГГц,
  • три ядра Cortex-X4,
  • четыре производительных ядра Cortex-A720.

За обработку графики отвечает GPU Immortalis-G925 с поддержкой продвинутой трассировки лучей. Технологии MAGT 3.0 и MFRC 3.0 повышают энергоэффективность в играх и помогают увеличить время автономной работы.

Флагманский NPU оптимизирован для генеративных и мультимодальных моделей. Он поддерживает обработку live-фото, редактирование изображений с помощью ИИ, включая расширение изображения, вырезание объектов и удаление элементов, а также ИИ-резюме звонков, встреч и файлов.

Процессор обработки изображений MediaTek Imagiq поддерживает 8K-видео с полной фокусировкой в Dolby Vision HDR и отслеживание движения в реальном времени с частотой 30 к/с. Также заявлены быстрая съемка и эффективное шумоподавление.

Среди ключевых возможностей Dimensity 9500s:

  • модем 5G Release-17 с агрегацией 4CC-CA и скоростью загрузки до 7 Гбит/с;
  • технология MediaTek 5G UltraSave 4.0 для экономии энергии;
  • AI Network Suite 2.0 для более стабильной работы в слабых сетях;
  • Xtra Range 3.0 для увеличения дальности Wi-Fi в помещениях;
  • прямое Bluetooth-соединение между телефонами на расстоянии до 5 км.

MediaTek Dimensity 8500

Чип Dimensity 8500 создан по 4-нм техпроцессу и использует архитектуру All Big Core с восемью ядрами Cortex-A725 с частотой до 3,4 ГГц. Процессор поддерживает точное планирование задач и память LPDDR5X 9600 Мбит/с, что должно обеспечить плавную работу в играх, повседневных приложениях и многозадачности.

Встроенный GPU Mali-G720 повышает пиковую производительность на 25%, при этом снижая энергопотребление на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Чип поддерживает стабилизацию кадров, быструю загрузку и трассировку лучей в массовых мобильных играх.

Среди возможностей Dimensity 8500:

  • NPU 8-го поколения с поддержкой популярных крупных языковых моделей и генерации изображений;
  • ИИ-алгоритм сверхчеткого телефото;
  • AI semantic engine, который интеллектуально оптимизирует кадры изображения.

Новые мобильные процессоры MediaTek Dimensity 9500s и Dimensity 8500 четко разграничивают флагманский и премиальный сегменты, предлагая производителям смартфонов мощную основу для ИИ, игр и мобильной съемки без жертв для автономности.

Redmi Turbo 5 Max

Как ожидается, первым смартфоном с новым процессором MediaTek Dimensity 9500s станет будущий Redmi Turbo 5 Max. Чип дополнят до 16 ГБ оперативной памяти, что в совокупности должно обеспечить высокую производительность на уровне флагманских устройств. В этой модели Xiaomi также делает ставку на длительную автономность и быструю зарядку, однако конкретные показатели емкости батареи и мощности зарядки пока не раскрываются. Презентация серии Redmi Turbo 5, которая придет на замену Redmi Turbo 4, ожидается до конца этого месяца.

Источник: techpowerup, ithome

