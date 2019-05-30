Xiaomi Inс внесла cумму обеспечения иска, судебные разбирательства с NIS продолжаются





На прошлой неделе мы писали о том, адвокат Александра Шевченко, действующего от имени Xiaomi Inс, подал иск в Хозяйственный суд Киева, которым заблокировал на таможне партию смартфонов Xiaomi, ввезенную компанией NIS на территорию Украины (данная новость была обновлена с учётом уточнённых данных). Проходящие под таможенной декларацией № UA 100230/2019/066608 от 19.04.2019 года 20 моделей Xiaomi Redmi 6А 2+16G EU Gold и 20 Xiaomi Redmi GO 1+8G EU Black по решению суда пока не могут быть растаможены. В то же время суд не удовлетворил требование заявителя о наложении ареста на данную партию, а также обязал компанию Xiaomi Inc внести денежное обеспечение в размере 45 тыс грн для дальнейшего рассмотрения иска.

В комментарии ITC.UA адвокат Александр Шевченко сообщил, что деньги уже внесены на счёт суда. «Наши обязательства по внесению 45 тыс грн выполнены» — прокомментировал он. Новое заседание суда по этому делу должно состояться в начале июня. По словам адвоката, Xiaomi Inc продает свою продукцию через своих дистрибьюторов, с которыми есть контракт и данные о которых есть на официальном сайте mi.com. «NIS не являются дистрибьютором и поэтому происхождение товаров, которые они пытаются завести в Украину не известное и по нашему мнению данные товары являются контрафактным» — объясняет позицию Xiaomi Inc Александр Шевченко.