Xiaomi показала роутер Mi Router AX6000 с поддержкой Wi-Fi 6E: скорость передачи данных до 6000 МБ/с, цена $91





Компания Xiaomi официально представила свой первый роутер с поддержкой стандарта связи Wi-Fi 6E. В промо-ролике устройство Xiaomi Mi Router AX6000 разместили в центре стадиона, а затем сравнивали как получают сигнал в различных местах стадиона два смартфона: Apple iPhone 12 Pro Max и Xiaomi Mi 11.

Справедливости ради, нужно отметить, что такое сравнение не совсем корректное. Дело в том, что в смартфоне Apple iPhone 12 Pro Max используется более старый модем Qualcomm X55, оснащённый подсистемой FastConnect 6800, которая обеспечивает работу со стандартом Wi-Fi 6. В то же время в смартфоне Xiaomi Mi 11 установлен более новый модем Qualcomm X60 с подсистемой FastConnect 6900. Последняя как раз и поддерживает стандарт Wi-Fi 6E и обеспечивает возможность использования диапазона 6 ГГц. Устройство позволяет объединять соединения 2×2 в диапазоне 5 ГГц и 2×2 в диапазоне 6 ГГц, что обеспечивает теоретическую максимальную скорость передачи данных до 3,6 Гбит/с.

Чтобы раскрыть потенциал смартфона, нужен соответствующий роутер. И здесь на сцену выходит Xiaomi Mi Router AX6000. Он обеспечивает теоретическую максимальную беспроводную пропускную способность 6000 МБ/с и оснащён сетевыми портами LAN с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Порты поддерживают стандарт IEEE 802.3bz и могут работать с существующими портами Ethernet Cat 5e.

Xiaomi Mi Router AX6000 предлагает полосу пропускания 4×4 160 МГц, что вдвое больше полосы пропускания 4×4 80 МГц, доступной для стандарта Wi-Fi 6. Новинка поддерживает технологию высокоскоростной передачи с модуляцией 4K QAM, которая сжимает данные при передаче и обеспечивает на 20% большую плотность, и, следовательно, передачу на 20% больше данных одновременно по сравнению с 1024 QAM предыдущего поколения. Устройство обеспечивает чрезвычайно высокую скорость работы с одним устройством, а также поддержку до 248 одновременных клиентов. Аппарат предлагает ряд интеллектуальных программных функций, таких как автоматическая рандомизация паролей Wi-Fi и синхронизация со смарт-устройствами Xiaomi, которые поддерживают Xiaomi ChangKai Connect. Кроме того, AX6000 может интеллектуально идентифицировать некоторые смартфоны Xiaomi и Redmi и автоматически активировать оптимизацию сети для их игрового Wi-Fi трафика по мере необходимости.

Роутер Xiaomi Mi Router AX6000 содержит 512 МБ оперативной памяти и 6 независимых усилителей сигнала. Таким образом, один маршрутизатор должен быть способен эффективно покрывать большую квартиру с тремя спальнями, что демонстрирует тест на стадионе. Если возможностей новинки окажется недостаточно, AX6000 предлагает поддержку Xiaomi Mesh.

Роутер Xiaomi Mi Router AX6000 уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене около $91. Его фактические поставки стартуют 8 января. Информация о сроках выхода на международный рынок пока не сообщается.

Источник: gsmarena