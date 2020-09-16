Samsung создала квартет новых сенсоров для камер смартфонов с размером ячейки 0,7 мкм — 32, 48, 64 и 108 Мп

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Samsung в очередной раз обновил линейку сенсоров ISOCELL для камер смартфонов, добавив четыре новых модели: JD1 разрешением 32 Мп, GM5 разрешением 48 Мп, GW3 разрешением 64 Мп и HM2 разрешением 108 Мп.

Новинки объединяет размер светочувствительной ячейки (пикселя) — во всех он составляет 0,7 мкм. К слову, первый сенсор с размером пикселя 0,7 мкм Samsung выпустила в прошлом году (ISOCELL Slim GH1). Отсюда главная особенность новинок — компактность. По словам производителя, новые сенсоры с размером пикселя 0,7 мкм на 15% компактнее, чем модели такого же разрешения с размером пикселя 0,8 мкм. Отдельно оговаривается, что высота модуля камеры уменьшилась на 10%. То есть, новые сенсоры занимают меньше пространства, позволяя уменьшить выступ камеры и толщину корпуса смартфонов. Также производитель выделяет улучшенную технологию ISOCELL 2.0 — светочувствительность на 12% по сравнению с ISOCELL. Теперь подробнее о каждой модели.

ISOCELL HM2 — третье поколение флагманского сенсора Samsung после оригинального HMX и модели второго поколения HM1. Разрешение осталось прежним — 108 Мп (12000х9000 пикселей), но оптический формат уже другой — 1/1,52 дюйма. Отличительной особенностью этой модели является технология Nona-Binning — эволюционное развитие фирменной технологии Tetracell, обеспечивающей возможность объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. Nona-Binning позволяет объединять вместе до 9 пикселей при снижении разрешения итогового снимка со 108 до 12 Мп. Также упоминается поддержка системы быстрой фокусировки Super PD, трехкратного зума без потери качества, 10-разрядного режима и видео разрешением до 8K с частотой 24 кадра в секунду.

ISOCELL GW3 — сенсор формата 1/1,97 дюйма разрешением 64 Мп с поддержкой Tetracell и Smart-ISO, системы электронной стабилизации изображения на основе гироскопа и видео разрешением до 4K с частотой 60 кадров в секунду.

ISOCELL GM5 — сенсор формата 1/2,55 дюйма разрешением 48 М, предназначенный для перископических или сверхширокоугольных камер. Для него характерны поддержка 5-кратного оптического зума и возможность снимать видео Full HD с частотой 480 кадров в секунду.

Наконец, ISOCELL JD1 — это самый компактный в отрасли сенсор разрешением 32 Мп оптического формата 1/3,14 дюйма. Как и ISOCELL Slim GH1, он предназначен для использования в селфи-камерах. Он также поддерживает HDR, как и GM5 и JD1.

Samsung уже приступила к серийному производству ISOCELL HM2, GW3 и JD1 (GM5 пока находится в стадии тестирования), так что долго ждать появления первых смартфонов с ним, вероятно, не придется.

Источник: Samsung