Xiaomi представила Poco M7 Plus и M7 4G с 7000 мАч Si-C батареей

Бренд Xiaomi Poco представил пару новых смартфонов Poco M7 Plus и M7 4G, в которых делает ставку на автономность. Новинки получили батарею емкостью 7000 мА-ч на базе технологии Si-C, что обеспечивает более высокую плотность энергии и лучшую выносливость элементов по сравнению с обычными литий-ионными аккумуляторами. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 33 Вт и обратная зарядка 18 Вт, что позволяет использовать смартфон в качествек павербанка для других устройств.

Poco M7 Plus

Смартфон Poco M7 Plus оборудован 6,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+ 2340х1080 пикселей. Панель поддерживает частоту обновления 144 Гц и пиковую яркость 550 нит. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Устройство содержит процессор Snapdragon 6s Gen 3, до 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 128 ГБ. Благодаря слоту можно дополнительно установить карту памяти microSD емкостью до 2 ТБ.

Основная камера Poco M7 Plus имеет 50-мегапиксельный сенсор и автофокус, однако система стабилизации изображения отсутствует. Второй модуль — вспомогательный, характеристики не уточняются. Фронтальная камера расположилась в круглом отверстии дисплея и получила 8-мегапиксельный сенсор.

Несмотря на батарею большой емкости, корпус смартфона имеет толщину всего 8,4 мм, и Poco заявляет, что это самый тонкий смартфон с батареей такого объема. Вес составляет 217 г, а защита корпуса соответствует стандарту IP64 (пыль и брызги).

Устройство поставляется с HyperOS2 на базе Android 15, обещают 2 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности. Встроен Google Gemini для работы с искусственным интеллектом.

Продажи смартфона Poco M7 Plus начнутся 19 августа. Стартовая версия с 6/128 ГБ памяти стоит $160, а конфигурацию 8/128 ГБ оценили в $170. Пользователям предложат цвета Aqua Blue, Carbon Black и Chrome Silver.

Poco M7 4G

Это более доступная альтернатива Poco M7 Plus, а по своим характеристикам новинка напоминает Redmi 15 4G. Устройство также содержит 6,9-дюймовый LCD Full HD+ дисплей с частотой обновления 144 Гц, но с яркостью до 850 нит.

Эта модель работает на базе процессора Snapdragon 685. Пользователи получат конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 128 ГБ, а также 8 ГБ + 256 ГБ. Есть слот с поддержкой карт microSD емкостью до 2 ТБ. Основная камера — 50 Мп f/1.8 с видеосъемкой 1080p, фронтальная — 8 Мп f/2.0.

Эта версия немного толще (8,55 мм) и тяжелее (224 г). Смартфон имеет боковой сканер отпечатков, защиту IP64, весит 224 г и работает на HyperOS 2.

Цена Poco M7 4G в Европе начинается со 100 евро.

Стоит напомнить, что линейка Poco M7 уже включает модели Poco M7 5G и Poco М7 Pro 5G, который продается в Украине по цене от 7999 грн.

Источник: gsmarena 1, 2