Xiaomi выпустила собственный Air Tag: Bluetooth-трекер для поиска вещей за 18 евро

Xiaomi представила собственный Bluetooth-трекер Xiaomi Tag с поддержкой Google Find Hub и Apple Find My.





Устройство по цене €17,99 оснащено сменной батареей CR2032, которой хватает на год работы, и поддерживает Bluetooth 5.4. У Xiaomi Tag нет UWB, однако низкая цена и возможность работы с двумя сетями делают его конкурентным.

Обычно Bluetooth-трекеры заставляют выбирать, поскольку AirTag привязан к экосистеме Apple, а другие марки работают на базе более мелких разветвленных сетей. Однако устройство от Xiaomi призвано изменить это, поскольку обещает поддержку как Google Find Hub, так и Apple Find My. Трекер использует широкую глобальную сеть пользователей iPhone и Android для поиска потерянных вещей.

Внутри устройства используется Bluetooth 5.4 и NFC для поддержки стабильного соединения. К сожалению поддержка широкополосной связи отсутствует. Она могла улучшить точное отслеживание. Однако, вероятно, что именно это позволяет Xiaomi Tag оставаться совместимым с обеими сетями.





Толщиной трекер примерно 7,2 мм и работает от стандартной батарейки CR2032. Это позволяет легко заменить ее самостоятельно после того, как она разрядится где-то примерно через год. Комплект из четырех Xiaomi Tag будет стоить примерно €59,9. Это значительно ниже стоимости многих премиальных конкурентов, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто хочет заметить несколько предметов без больших затрат.

Xiaomi пока не проводила официальной презентации, однако появление устройства на нескольких европейских розничных сайтах, включая официальный французский магазин Xiaomi, говорит об ожидаемом вскоре релизе. По мнению аналитиков, устройство будет официально представлено вместе с новой линейкой флагманских смартфонов и планшетов, вероятно, в начале марта.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Мы писали, что Android получил функцию поиска неизвестных Bluetooth-трекеров. Кроме этого Google запустила Find My Device — сеть, умеющую искать даже выключенные телефоны.

Источник: Android Headlines