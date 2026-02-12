tradfi
Новости Устройства 12.02.2026 comment views icon

Xiaomi выпустила собственный Air Tag: Bluetooth-трекер для поиска вещей за 18 евро

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Xiaomi випустила власний Air Tag: Bluetooth-трекер для пошуку речей за 18 євро

Xiaomi представила собственный Bluetooth-трекер Xiaomi Tag с поддержкой Google Find Hub и Apple Find My.


Устройство по цене €17,99 оснащено сменной батареей CR2032, которой хватает на год работы, и поддерживает Bluetooth 5.4. У Xiaomi Tag нет UWB, однако низкая цена и возможность работы с двумя сетями делают его конкурентным.

Обычно Bluetooth-трекеры заставляют выбирать, поскольку AirTag привязан к экосистеме Apple, а другие марки работают на базе более мелких разветвленных сетей. Однако устройство от Xiaomi призвано изменить это, поскольку обещает поддержку как Google Find Hub, так и Apple Find My. Трекер использует широкую глобальную сеть пользователей iPhone и Android для поиска потерянных вещей. 

Внутри устройства используется Bluetooth 5.4 и NFC для поддержки стабильного соединения. К сожалению поддержка широкополосной связи отсутствует. Она могла улучшить точное отслеживание. Однако, вероятно, что именно это позволяет Xiaomi Tag оставаться совместимым с обеими сетями.


Толщиной трекер примерно 7,2 мм и работает от стандартной батарейки CR2032. Это позволяет легко заменить ее самостоятельно после того, как она разрядится где-то примерно через год. Комплект из четырех Xiaomi Tag будет стоить примерно €59,9. Это значительно ниже стоимости многих премиальных конкурентов, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто хочет заметить несколько предметов без больших затрат.

Xiaomi пока не проводила официальной презентации, однако появление устройства на нескольких европейских розничных сайтах, включая официальный французский магазин Xiaomi, говорит об ожидаемом вскоре релизе. По мнению аналитиков, устройство будет официально представлено вместе с новой линейкой флагманских смартфонов и планшетов, вероятно, в начале марта. 

Мы писали, что Android получил функцию поиска неизвестных Bluetooth-трекеров. Кроме этого Google запустила Find My Device — сеть, умеющую искать даже выключенные телефоны.

Google підключає Bluetooth-трекери сторонніх виробників до власної 3-мільярдної мережі Find My Device

Спецпроекты
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Потужність 19 000 Па і точне миття вздовж країв: як Dreame L40 Ultra AE прибирає у найскладніших місцях

Источник: Android Headlines

Популярные новости

arrow left
arrow right
Samsung выпустила Galaxy F70e: смартфон-бюджетник в "коже", с батареей 6000 мА·ч и камерой 50 Мп
Компьютерные магазины убирают память из демонстрационных ПК из-за краж
Самые интересные смартфоны CES 2026
Давний организатор Apple WWDC потерял техники на $30 000 из-за блокировки Apple ID
Телефон с "броней": в Европе вышел кнопочный HMD Terra M с IP69K и сенсором для работы в перчатках
Google подтвердила баг Pixel с записанными сообщениями, слышимыми на другой стороне, но не для всех аппаратов
Неожиданно: OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070
Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла
AyaNeo показала портативный ПК для "качков" на 1,4 кг с Ryzen AI Max
Илонофон? SpaceX готовит смартфон со встроенной спутниковой связью Starlink
Xiaomi по умолчанию установит криптокошельки на все новые смартфоны с 2026 года
iPhone 17e на подходе: Apple может представить "бюджетник" уже 19 февраля — рассказываем о ключевых обновлениях
Apple стоит волноваться? KT-скан сравнил оригинальные AirPods и копию за $10
Valve пересмотрит дату выпуска и цену Steam Machine из-за кризиса памяти
Создатели провального ИИ-гаджета Rabbit r1 анонсировали ноутбук для вайбкодинга
Рынок смартфонов мертв: в ASUS объяснили прекращение производства
Windows 11 достигла 1 млрд пользователей на 130 дней раньше, чем Windows 10
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
Intel говорит, что ноутбуки не подорожают: запасов памяти у производителей хватит на год
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить