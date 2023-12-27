Япония обяжет Apple разрешить сторонние iOS-приложения из-за пределов App Store

Согласно антимонопольному закону Digital Markets Act, принятому в Европейском Союзе, Apple должна до марта 2024 года разрешить пользователям в Европе устанавливать iOS-приложения вне App Store. Хотя Apple еще не сказала ни слова о том, как она это сделает, регуляторы по всему миру также рассматривают возможность выдвинуть аналогичные требования к компании — и Япония должна стать следующей.

Япония хочет заставить Apple разрешить sideloading на iOS

Японский регулятор готовит антимонопольное законодательство, которое потребует от крупных технологических компаний, таких как Apple и Google, разрешить сторонние магазины приложений, а также альтернативные способы оплаты для любых приложений. Другими словами, заставить Apple разрешить sideload в iOS.

Ожидается, что законопроект будет направлен в парламент в следующем году и сосредоточится на четырех областях: магазины приложений и платежи, поиск, браузеры и операционные системы. В случае одобрения Японская комиссия по вопросам справедливой торговли сможет налагать штрафы на компании, нарушающие новое законодательство. Больше деталей можно ожидать до весны 2024 года, передает 9to5Mac.

В 2020 году правительство Японии начало расследование против Google, Apple, Amazon и Facebook из-за нарушений антимонопольного законодательства. В том же году многие японские разработчики выразили недовольство бизнес-модель ю App Store. В 2023 году японский регулятор завершил свое исследование и пришел к выводу, что на рынке мобильных приложений доминируют Apple и Google.

По словам местного правительства, новое законодательство позволит японским компаниям иметь собственные магазины приложений на таких платформах, как iOS и Android. Это также позволит разработчикам выбирать платежные системы от местных финтех-компаний с более низкими комиссиями.

Apple вскоре будет вынуждена выполнить требования ЕС

Новое антимонопольное законодательство Японии во многом похоже на Закон о цифровых рынках Европейского Союза, требующий от Apple разрешить разработчикам распространять свои приложения для iOS за пределами App Store. Посторонним приложениям также будет разрешено использовать сторонние платежные платформы для покупок в приложении.

Несколько месяцев назад вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крэйг Федериги признал, что Apple придется придерживаться законодательства Европейского Союза. Однако в других случаях Федериги и другие руководители Apple выступали против, утверждая, что распространение приложений вне магазина может быть опасным для пользователей.