«Идол» — драматический сериал Сэма Левинсона о молодой поп-звезде с The Weeknd и Лили Роуз-Депп в главных ролях стартует 4 июня

Премьера нового шоу от создателя «Эйфории» состоится на Каннском фестивале в мае, а дебют на стриминге Max запланирован на 14 июня.

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Сюжет сериала «Идол» расскажет историю молодой поп-звезды Джоселин (Лили-Роуз Депп), публичный нервный срыв которой приводит к отмене концертного тура. Певица, находящаяся в нестабильном психическом состоянии, знакомится с владельцем одного из ночных клубов Лос-Анджелеса Тедросом (The Weeknd) и завязывает с ним профессиональные, любовные и немного абьюзивные отношения.

Кадры трейлера и использование песни «Gimme More» намекают на то, что «Идол» мог черпать вдохновение с моментов жизни и карьеры Бритни Спирс.

Кроме Эйбела Тесфайе (настоящее имя The Weeknd, недавно признанного самым популярным артистом в мире) и Депп, в актерский состав вошли Дэн Леви, Давайн Джой Рэндольф, Элай Рот, Хари Неф, Джейн Адамс, Руби Джейн, Майк Дин, Рэйчел Сэннотт, Сюзанна Сон и другие.

Шоу начали снимать еще в ноябре 2021 года, однако впоследствии его «пересмотрели с творческой стороны». Тесфайе выражал недовольство, что лента показывает проблему с «женской точки зрения», а режиссер сериала Эми Займетц ушла из команды, отсняв к тому времени 80% материала.

Сценарист сериала — Джо Эпштейн, а к команде исполнительных продюсеров во главе с Левинсоном присоединились сам Тесфайе, Эшли Левинсон, Кевин Турен («X»), Аарон Л. Гилберт, менеджер The Weeknd Вассим Слейби и креативный директор Ла Мар Тейлор. Мэри Лоуз, участвовавшая в создании сериала «Наследники» — соавтор и сопродюсер шоу.

Фильм отца Лили-Роуз Депп, актера Джонни Деппа, также дебютирует в Каннах и станет фильмом-открытием кинофестиваля. В исторической драме «Жанна дю Барри» Джонни играет короля Людовика XV — и возвращается в большое кино после почти трехлетнего перерыва.