Игра "Гвинт" из The Witcher 3 получила физическое издание — пять фракций, более 400 карт и цена от $45

The Witcher 3 в этом году празднует 10-ю годовщину, поэтому CD Projekt решила порадовать фанатов новым форматом культового «Гвинта».

Создатели решили выпустить не только коллекционные контроллеры, но и официальные настольные издания. Gwent: The Legendary Edition создана в сотрудничестве CD Projekt Red с издателями Hachette Boardgames UK и No Loading Games. Коробка содержит более 400 карт с точными иллюстрациями, пять фракций, жетоны, камни и полноценный игровой коврик.

В комплекте также есть два набора правил — упрощенная версия для быстрых партий и расширенная для турнирных игр. Один раунд в среднем длится около 20 минут, а благодаря дополнительным режимам играть можно до пяти участников.

Издание позиционируют как «полный набор». То есть игрокам не придется докупать бустеры или расширения — в Legendary Edition сразу собран весь контент. Стоимость стартует от $44,99, а приобрести набор можно на Amazon и в крупных магазинах настольных игр.

Идея перенести «Гвинт» в физический формат появилась еще в прошлом году. В декабре 2024 года говорили о релизе в 2025 году. Тогда же представители компании подчеркивали, что игра станет универсальным подарком для фанатов Ведьмака и конкурентов TCG, которые предпочитают «живой» формат. По их словам, Legendary Edition создавалась с акцентом на фанатов Геральта, но при этом должна быть интересной и для тех, кто никогда не играл в The Witcher 3.

Популярность «Винта» в The Witcher 3 привела к появлению отдельных проектов: сюжетной кампании Thronebreaker: The Witcher Tales в 2018 году и самостоятельной онлайн-версии для ПК и мобильных устройств. На данный момент она остается доступной и имеет собственную фан-базу. Теперь к этому добавляется еще и физическое издание.

Источник: The Gamer