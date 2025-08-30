Новости Игры 30.08.2025 comment views icon

Игры с FSR 3.1 можно обновить до FSR 4 вручную — с помощью DLL-файлов

Вадим Карпусь

Долгое время главным недостатком технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) было то, что ее нельзя было обновить самостоятельно. Игроки должны были ждать, пока разработчики игр интегрируют новую версию FSR в свои проекты. В отличие от этого, пользователи Nvidia уже несколько лет имели возможность вручную обновлять DLSS до новых версий через замену DLL-файлов.

Но ситуация меняется. Как сообщил аккаунт DLSS Swapper в X (Twitter), сообщество GitHub обнаружило, что игры с поддержкой FSR 3.1 можно обновить до FSR 4 вручную. Для этого достаточно заменить DLL-файлы FSR 3.1 на соответствующие файлы из последнего SDK AMD FSR 2.0.

Как это работает

В пакете FSR SDK 2.0 есть три внутренние библиотеки:

  • amd_fidelityfx_framegeneration_dx12.dll
  • amd_fidelityfx_loader_dx12.dll
  • amd_fidelityfx_upscaler_dx12.dll

Пользователи выяснили, что если переименовать loader-файл в amd_fidelityfx_dx12.dll, а затем скопировать все три библиотеки в папку с FSR DLL-файлами игры, которая работает на FSR 3.1, это обновит игру до FSR 4. При этом старые файлы FSR 3.1 нужно обязательно удалить, ведь обе версии не могут сосуществовать.

Один из пользователей продемонстрировал успешный запуск FSR 4 после такой замены файлов в игре Horizon Zero Dawn: Remastered. В настройках графики игра четко отобразила FSR 4.0.2 в списке параметров апскейлинга — это подтверждение того, что трюк работает.

До появления режимов DLSS Override в приложении Nvidia именно DLL-свопинг был главным способом получить самую новую версию DLSS. Метод официально не поддерживается и технически считается модификацией, поэтому всегда есть риск появления багов. Впрочем, на стороне Nvidia он работает стабильно еще с DLSS 2.0, который вышел пять лет назад.

Разработчики игр не всегда обновляют апскейлеры в своих проектах, а для игроков это часто единственный путь получить лучшее качество изображения и новые оптимизации без ожидания патчей.

Ограничения и нюансы

На Linux метод оказался проблемным — несколько пользователей сообщили, что FSR 4 не активируется даже на видеокартах серии Radeon RX 9000.

Более старые модели Radeon, выпущенные до RX 9000, тоже не получают полного перехода на FSR 4. В таких случаях игры запускают FSR 3.1.5, даже если DLL-файлы заменены.

Несмотря на это, большинство попыток в Windows были успешными, и лишь единичные пользователи жаловались на сбои или вылеты после ручного обновления.

Итак, теперь у владельцев видеокарт Radeon появилась возможность, которой пользователи Nvidia обладают годами — самостоятельно обновлять апскейлер в игре. DLL-свопинг, вероятно, станет основным методом перехода от FSR 3.1 к FSR 4, пока AMD не создаст полноценный аналог DLSS Override.

Компания уже пообещала, что в будущих версиях Adrenalin Software появится возможность добавлять поддержку FSR 4 в конкретные игры независимо от действий разработчиков. Но когда и как часто будут выходить такие обновления — пока неизвестно.

Источник: tomshardware

