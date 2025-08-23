banner
AMD случайно открыла код FSR 4: отозвать лицензию уже невозможно

Вадим Карпусь

AMD оказалась в непростой ситуации, но не из-за действий конкурентов, а из-за собственной ошибки. Несколько дней назад компания выпустила FidelityFX SDK 2.0, в составе которого оказалась и технология FSR 4. Сразу после релиза выяснилось, что в официальный репозиторий случайно добавили исходный код в открытом доступе.

AMD быстро среагировала и удалила репозитории, но часть связанных файлов оставалась доступной в течение нескольких часов. Некоторые из них и до сих пор можно найти. Пользователи уже создали собственные форки, и, как часто бывает в таких случаях, открытый код вернуть обратно невозможно. В утечках обнаружили упоминания о версии FSR 4 на базе INT8, которая выглядит незавершенной, и пока непонятно, планировалась ли она для реального оборудования, или это остаток предыдущих экспериментов. В то же время AMD подтвердила, что еще до запуска видеокарт серии RX 9000 изучала поддержку архитектуры RDNA3, но никаких гарантий не давала.

Статус открытости технологий суперразрешения выглядит так:

  • AMD FSR: FSR1, FSR2 и FSR3 открыты; FSR4/Redstone никогда официально не объявлялись с открытым исходным кодом.
  • NVIDIA DLSS: от DLSS1 до DLSS4 остаются закрытыми.
  • Intel XeSS: компания обещала сделать код открытым, но так и не выполнила обещание.

С момента утечки в сети активно дискутируют, должна ли AMD полностью опубликовать FSR 4 как открытый продукт. Ранее компания уже делала open-source предыдущие поколения FSR, и многие ожидали того же от новой версии.

Проблема в том, что если пользователь загрузил файлы из репозитория, распространенного под лицензией MIT, он автоматически получил право использовать, копировать и изменять код. Дальнейшее удаление файлов не отменяет уже выданной лицензии. Теоретически, открытые лицензии не могут быть отозваны, если пользователь не нарушил условий. Единственное исключение возможно в случае, если издатель не имел прав на этот код с самого начала. В случае FSR 4 это не так — разработка принадлежит AMD.

В то же время конкуренция в сфере технологий суперразрешения и генерации кадров становится все жестче, и AMD вряд ли хочет упрощать жизнь конкурентам. Логичным шагом могла бы стать полная открытость FSR 4 после выхода преемника. Другой вариант — повторить подход Intel: обещать open-source, но не доводить дело до конца.

Стоит заметить: этот текст не является юридической консультацией. Если вы планируете использовать FSR 4 в собственных проектах, стоит обратиться за профессиональным советом к юристам.

Источник: videocardz

