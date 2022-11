Илон Маск отложит подписку Twitter Blue, чтобы “насолить” Apple и лишить ее 30% комиссии

Пакет Twitter Blue с верификацией и другими преимуществами должен быть перезапущен во вторник, 29 ноября.

Согласно данным Platformer, обновленная подписка на Twitter Blue может быть недоступна как покупка через приложение для iOS, когда ее в конце концов перезапустят, для того, чтобы избежать уплаты 30-процентной комиссии в App Store (которую Apple взимает с разработчиков за каждую покупку в магазине приложений).

Twitter Blue была недолго доступна в начале месяца, но приобрести ее можно было только через приложение Twitter для iOS. Маск обещал, что Twitter Blue перезапустят уже в этот вторник — после того, как подписку приостановили во время нашествия фейковых аккаунтов с «синими чеками».

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

Но и этот запуск был отложен, утверждает Platformer, что подтверждает и анонимный источник The Verge, «знакомый с этим вопросом».

Сотрудникам Twitter сообщили, что в обновленной Blue будут и другие изменения, включая повышение цены на один цент с 7,99 доллара до 8 долларов и обязательную проверку номера телефона.

Ранее Илон Маск начал публичную информационную атаку на Apple. Сначала он раскритиковал правила App Store на фоне заявлений, что Apple «угрожала убрать» Twitter из своего магазина. В следующих твитах Маск выступил против 30-процентного «налога» Apple на покупки в приложениях и заявил, что владелец App Store «подверг цензуре» других разработчиков. Он также сказал, что Apple «почти прекратила рекламу в Twitter».

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022