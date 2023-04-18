X.AI от Маска — миллиардер основал отдельную ИИ-компанию и собирается создать «правдивый» чат-бот TruthGPT

Илон Маск в интервью Fox News рассказал, что занимается созданием TruthGPT — чат-бота с искусственным интеллектом, который будет «искать правду». Миллиардер отметил, что его творение станет достойной альтернативой продуктам от OpenAI и Google и поможет «избежать уничтожения человечества».
«Я собираюсь начать что-то, что я называю TruthGPT или искусственный интеллект, который ищет правду, который будет пытаться понять природу Вселенной. Думаю, что это может быть самым безопасным путем в том смысле, что такой искусственный интеллект вряд ли уничтожит людей», — сказал Маск.
В феврале предприниматель написал в Twitter «нам нужен TruthGPT», а также обратил внимание на риски крупномасштабных моделей искусственного интеллекта, подобных тем, что создает Open AI. В марте Маск вместе с несколькими другими исследователями ИИ подписал открытое письмо, в котором призвал компании приостановить «масштабные эксперименты искусственного интеллекта» на 6 месяцев.
What we need is TruthGPT
— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023
Миллиардер в прошлом был соучредителем OpenAI – однако после того, как ему отказали в предложении возглавить компанию, покинул ее и оставил почти без финансирования. Сейчас он не упускает момента раскритиковать стартап и его главного инвестора Microsoft, отмечая, что из-за желания прибыли они могут потенциально вмешиваться в этику моделей ИИ.
На днях стало известно, что Маск втихую основал собственную ИИ-компанию под названием X.AI. Согласно государственному заявлению, которое просмотрели некоторые СМИ, фирма зарегистрирована в Неваде, и в нем упоминается сам Илон как единоличный директор, а также Джаред Бирчалл — директор офисов его семьи, как секретарь. Известно, что Маск тяготеет к букве «X» и недавно присоединил Twitter Inc. (фактически Twitter как компания теперь не существует) к новому предприятию X Corp.
Ранее стало известно, что миллиардер купил тысячи графических процессоров и нанял исследователей из DeepMind для неизвестного проекта искусственного интеллекта Twitter. Пока неясно, связаны ли эти две инициативы.
В интервью Маск также отметил, что Twitter сейчас работает над функцией, которая поможет пользователям по желанию шифровать свои прямые сообщения, и что она, вероятно, появится «не позже следующего месяца». Слухи о запуске зашифрованного обмена сообщениями в соцсети ходят уже давно, а сам миллиардер большой поклонник приложения Signal.
«Если вы ведете разговор, который считаете конфиденциальным, можете просто включить шифрование, и тогда никто в Twitter не увидит, о чем вы говорите», — пояснил Маск.