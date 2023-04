X.AI от Маска — миллиардер основал отдельную ИИ-компанию и собирается создать «правдивый» чат-бот TruthGPT

Илон Маск в интервью Fox News рассказал, что занимается созданием TruthGPT — чат-бота с искусственным интеллектом, который будет «искать правду». Миллиардер отметил, что его творение станет достойной альтернативой продуктам от OpenAI и Google и поможет «избежать уничтожения человечества».

В феврале предприниматель написал в Twitter «нам нужен TruthGPT», а также обратил внимание на риски крупномасштабных моделей искусственного интеллекта, подобных тем, что создает Open AI. В марте Маск вместе с несколькими другими исследователями ИИ подписал открытое письмо, в котором призвал компании приостановить «масштабные эксперименты искусственного интеллекта» на 6 месяцев.

What we need is TruthGPT

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023