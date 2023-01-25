Илон Маск, теоретически, расстроен тем, что инвесторы Tesla потеряли деньги из-за его твитов

Илон Маск выступил на третий день свидетельских показаний в судебном процессе, инициированном группой инвесторов Tesla. Истцы утверждают, что публикации Маска в Twitter в 2018 году, когда он писал о возможной приватизации Tesla, стоили им миллионы долларов. Во время своего выступления Маск был близок к тому, чтобы выразить сожаление из-за финансовых потерь инвесторов Tesla, ставших результатом его твитов.
На вопрос адвоката истцов Николаса Порритта, сожалеет ли он о вреде, причинённом его твитами, Маск первым делом оскорбил Порритта и его юридическую фирму.
«Реальность такова, что инвесторы Tesla невероятно счастливы, а вы их не представляете», — сказал Маск.
Эта фраза вызвала резкий упрёк со стороны судьи окружного суда Эдварда Чена.
Далее Маск продолжил:
«Я никогда не хочу, чтобы инвестор терял деньги. Если бы он сделал это на основании твита, очевидно, мне было бы грустно из-за этого. Но инвесторы на публичных рынках постоянно покупают и продают акции. В целом, они справились очень хорошо».
Судье Чену несколько раз приходилось осаждать Маска. Несколько раз Маск пытался упомянуть в своих показаниях о том, что «Tesla сегодня стоит в 10 раз больше», чем в 2018 году, несмотря на предписание суда воздержаться от комментариев о текущей стоимости компании. Он также продолжал критиковать групповые иски и юридические компании, которые ведут такие дела в судах, хотя Чен предупредил его, что это не соответствует правилам.
Ожидается, что рассмотрение этого дела продлится в течение недели. За это время должны успеть выступить дополнительные свидетели, связанные с Tesla в прошлом или в настоящее время. В рамках судебного заседания присяжным нужно будет решить, несёт ли Маск ответственность за потенциально миллиардный ущерб инвесторам Tesla. В случае проигрыша Маск может нести ответственность за ущерб в миллиарды долларов.
Источник: The Verge
- 7 августа Илон Маск сообщил в Twitter, что хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить с биржи все акции по цене $420 за штуку. Так он хотел рассказать о новости сразу всем инвесторам вместо частного общения с крупнейшими из них. После этого заявления акции Tesla резко подорожали более чем на 10% (с $340 до $370), из-за чего биржам пришлось прекратить торги.
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- После этого сообщения Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку, а некоторые инвесторы подали на Маска в суд.
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- Первоначально Маск утверждал, что финансирование приватизации уже обеспечено. Но позже выяснилось, что переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии и другим потенциальным источниками финансирования еще идут.
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- 16 августа The New York Times рассказала, что некоторые члены совета директоров обеспокоены состоянием Маска и положением дел в Tesla. Маск сказал газете, что из-за очень сложного года в Tesla он очень вымотан, работает по 120 часов в неделю и практически не спит. В то же время он не планирует отказываться от занимаемых должностей председателя совета директоров и генерального директора Tesla.
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- 25 августа Илон Маск рассказал, что действительно хотел превратить Tesla в частную компанию, но он передумал после консультаций с инвесторами и финансовыми экспертами.
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- Позже Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Илона Маска в мошенничестве и потребовала запретить ему руководить публичными компаниями.