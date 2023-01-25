Илон Маск, теоретически, расстроен тем, что инвесторы Tesla потеряли деньги из-за его твитов

Илон Маск выступил на третий день свидетельских показаний в судебном процессе, инициированном группой инвесторов Tesla. Истцы утверждают, что публикации Маска в Twitter в 2018 году, когда он писал о возможной приватизации Tesla, стоили им миллионы долларов. Во время своего выступления Маск был близок к тому, чтобы выразить сожаление из-за финансовых потерь инвесторов Tesla, ставших результатом его твитов.

На вопрос адвоката истцов Николаса Порритта, сожалеет ли он о вреде, причинённом его твитами, Маск первым делом оскорбил Порритта и его юридическую фирму.

«Реальность такова, что инвесторы Tesla невероятно счастливы, а вы их не представляете», — сказал Маск.

Эта фраза вызвала резкий упрёк со стороны судьи окружного суда Эдварда Чена.

Далее Маск продолжил:

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«Я никогда не хочу, чтобы инвестор терял деньги. Если бы он сделал это на основании твита, очевидно, мне было бы грустно из-за этого. Но инвесторы на публичных рынках постоянно покупают и продают акции. В целом, они справились очень хорошо».

Судье Чену несколько раз приходилось осаждать Маска. Несколько раз Маск пытался упомянуть в своих показаниях о том, что «Tesla сегодня стоит в 10 раз больше», чем в 2018 году, несмотря на предписание суда воздержаться от комментариев о текущей стоимости компании. Он также продолжал критиковать групповые иски и юридические компании, которые ведут такие дела в судах, хотя Чен предупредил его, что это не соответствует правилам.

Ожидается, что рассмотрение этого дела продлится в течение недели. За это время должны успеть выступить дополнительные свидетели, связанные с Tesla в прошлом или в настоящее время. В рамках судебного заседания присяжным нужно будет решить, несёт ли Маск ответственность за потенциально миллиардный ущерб инвесторам Tesla. В случае проигрыша Маск может нести ответственность за ущерб в миллиарды долларов.

Источник: The Verge