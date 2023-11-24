Инженеры OpenAI зарабатывают до $800 000 и сыграли ключевую роль в возвращении Сэма Альтмана

На этой неделе коллектив стартапа угрожал увольнением из-за внезапного ухода своего генерального директора.

Технологическая индустрия известна своими высокими зарплатами и некоторые сотрудники таких компаний как Meta, Google и Amazon зарабатывают шестизначную сумму за год. Хотя, по данным Bloomberg, ссылающегося на платформу Levels.fyi, инженеры, сосредоточенные на искусственном интеллекте, могут зарабатывать на 8%-12,5% больше других инженеров.

В OpenAI инженерам платят от $200 000 до $370 000, согласно объявлениям о вакансиях, а некоторые узкоспециализированные должности предлагают около $450 000. В то же время зарплата не включает бонусы или вознаграждения за акции, которые могут приблизить общую сумму заработка до $800 000 в год.

Благодаря буму искусственного интеллекта компании сосредоточились на поиске специалистов в машинном обучении и, поскольку не так много людей разбираются в технологии, компании наделяют их как высокими зарплатами, так и влиянием. По данным The New York Times, некоторые исследователи искусственного интеллекта могут зарабатывать около миллиона долларов в год.

В OpenAI именно эти сотрудники сыграли ключевую роль в возвращении Альтмана на должность гендиректора после неожиданного увольнения в пятницу.

В пятницу правление OpenAI отстранило Сема Альтмана с должности гендиректора, утверждая, что «он не был постоянно откровенен в общении, препятствуя способности правления выполнять свои обязанности». После негативной реакции инвесторов и сотрудников совет директоров сначала задумался над возвращением Альтмана, но в конце концов объявил о его окончательном уходе и назначил на должность нового кандидата — на этот раз Эммета Шира, возглавлявшего Twitch.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла спустя некоторое время объявил, что Альтман и его команда присоединятся к корпорации, чтобы возглавить новое исследовательское подразделение AI.

Более 500 сотрудников OpenAI обнародовали открытое письмо с требованием вернуть Сэма Альтмана и уволить членов правления, и самое интересное то, что среди подписантов — Илья Суцкевер, главный научный сотрудник, которого ранее обвинили в инициировании увольнения Альтмана и за которого «вписался» сам Илон Маск. Если бы требования сотрудников не выполнили, то OpenAI могла бы потерять почти весь свой персонал, который грозился уйти с Альтманом в Microsoft (по данным The Wall Street Journal, в компании сейчас около 770 сотрудников).

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В конце концов в OpenAI заявили, что достигли «принципиального согласия» о возвращении Альтмана в стартап в качестве генерального директора.