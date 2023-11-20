Илон Маск вступился за Илью Суцкевера, инициировавшего уход Альтмана из OpenAI — «у него хороший моральный компас»

Маск обратил внимание на Суцкевера еще в 2015 году и впоследствии переманил его из Google в OpenAI в качестве соучредителя и главного научного сотрудника.

«У Ильи хороший моральный компас и он не стремится к власти. Он не предпринял бы таких резких действий, если бы не счел это абсолютно необходимым», — написал Маск на X, в ответ на обвинения Ильи Суцкевера в увольнении Сэма Альтмана.

OpenAI объявила об уходе Альтмана еще в пятницу, однако споры о том, кто вступит в должность гендиректора, шли все выходные. В конце концов временным руководителем компании назначили соучредителя Twitch Эммета Шира, а в Microsoft, финансировавшей стартап миллиардами долларов, заявили, что забирают Сэма вместе с его командой в новое ИИ-подразделение.

Суцкевер, как сообщается, сыграл ведущую роль в увольнении Альтмана, и, по данным The New York Times, был озабочен тем, что Сэм «недостаточно учел опасности, связанные с работой OpenAI».

Илья Суцкевер, уроженец российского нижнего новгорода, начинал свою карьеру в Google, откуда его в конце концов переманил Илон Маск в OpenAI. Он стал соучредителем и главным научным сотрудником компании, а Маск в 2018-м покинул OpenAI (официально — из-за конфликта интересов с Tesla, а по слухам — из-за того, что ему отказали в должности руководителя) и начал активно критиковать Альтмана.

Илон Маск также призвал к большей прозрачности касаемо увольнения Альтмана, ссылаясь на потенциальную опасность ИИ.

«Учитывая риск и мощность передового искусственного интеллекта, общественность должна быть проинформирована о том, почему правление считает, что они должны принять такие решительные меры», — написал Маск на X в воскресенье.

Есть у Маска и другие причины «порадоваться» уходу Альтмана — тот, неделей ранее, насмехался над новым чат-ботом Илона «Grok», назвав его «бумером с кринжовым юмором».

Владелец X также заявлял в мае, что «без него не было бы никаких OpenAI и ChatGPT».