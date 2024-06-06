YouTube меняет правила в отношении видео с оружием. Они будут ограничены по возрасту, а некоторые — полностью запрещены. Контент с изображением самодельного и автоматического огнестрельного оружия будет запрещен для зрителей младше 18 лет, а обучающие видео по снятию предохранительных устройств будут запрещены независимо от возраста. Новая политика вступит в силу 18 июня.

«Начиная с 18 июня 2024 года, определенный контент, который показывает, как снимать защитные устройства, будет запрещен. Содержание, демонстрирующее использование самодельного огнестрельного оружия, автоматического огнестрельного оружия и определенных аксессуаров к огнестрельному оружию, будет иметь возрастное ограничение», — говорится в предостережении на страница политики YouTube.

Запрет будет касаться реального использования огнестрельного оружия и не будет касаться видеоигр, кадров из фильмов или иного художественного контента. Платформа также может делать исключения для содержания, которое является общественным интересом, например военные или полицейские кадры, новости или видео о войне.

В комментарии для Engadget представитель YouTube Хавьер Эрнандес отмечает: «Эти обновления нашей политики в отношении огнестрельного оружия являются частью наших постоянных усилий по поддержанию политики, которая отражает текущее состояние контента на YouTube. Например, в последние годы 3D-печать стала более доступной, поэтому мы расширяем ограничения на контент, связанный с самодельным огнестрельным оружием. Мы регулярно пересматриваем наши инструкции и консультируемся с внешними экспертами, чтобы убедиться, что мы устанавливаем ограничения в правильном месте».

Изменение произошло через год после того, как Tech Transparency Project (TTP), некоммерческая наблюдательная группа, обвинила YouTube в рекомендациях контента, связанного с оружием, для нескольких учетных записей, которые организация создала от имени детей. Аккаунты просматривали видео о компьютерных играх со стрельбой и отслеживали, какие видео после этого порекомендует им YouTube.

Сервис якобы рекомендовал контент об оружии и стрельбе. Среди рекомендаций были видео молодой девушки, которая стреляет из пистолета, учебные пособия по превращению пистолетов в полностью автоматическое оружие. Часть содержимого была монетизирована с помощью рекламы.