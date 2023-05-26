YouTube «‎убивает» Stories — с 26 июня пользователи не смогут добавлять временные публикации в профили

Функция, которая практически копировала Instagram Stories, исчезнет с YouTube после 26 июня – публикации, добавленные до финальной даты, будут доступны на платформе еще в течение 7 дней.

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YouTube впервые представил «истории» в 2017 году – исключительно для пользователей, имеющих более 10 000 подписчиков, которые могли использовать функцию для публикации обновлений, а также дополнительного продвижения своего канала. Однако из-за ограниченного доступа и небольшой популярности, Stories «не прижились» в YouTube – авторы и дальше публиковали контент в основном в длинных и коротких видео (Shorts).

Недавно компания расширила доступ к сообщениям в сообществе (функция текстовых обновлений) и добавила возможность удалять публикации через некоторое время. Авторы также могут публиковать опросы, викторины и изображения, как сообщения на своем канале.

YouTube сосредотачивается на том, чтобы продвигать Shorts – функцию коротких видео, которая пытается конкурировать с TikTok. Компания хочет привлечь больше каналов к созданию короткого контента, так что с февраля начала делиться с авторами Shorts доходом от рекламы.

Другие компании тоже тестировали что-то похожее на «истории». Netflix когда-то запускал в своем мобильном приложении функцию «Extras», где делился видео и фотографиями из популярных шоу, а затем перешел на вертикальные короткие видео. LinkedIn также отказался от Stories в 2021 году, а Twitter через 8 месяцев после запуска убрал схожую функцию Fleets. Spotify недавно представил функцию, подобную Stories для профилей исполнителей.