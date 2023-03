Искусственный интеллект уже в больницах. Новая программа Microsoft на базе GPT-4 автоматически заполняет медицинские карты пациентов

Дочерняя компания Microsoft Nuance Communications, производящая инструменты распознавания речи, анонсировала запуск нового приложения Dragon Ambient eXperience (DAX) Express. Он будет работать на базе искусственного интеллекта и вести клинические заметки вместо медицинских работников.

DAX Express возьмет на себя большую часть административной работы врачей, автоматически создавая черновики медицинского дела пациента. Технология по сути записывает разговор, который затем структурируется с помощью недавно представленной языковой модели OpenAI GPT-4.

«Наша конечная цель — уменьшить когнитивную нагрузку и количество времени, которое врачи фактически должны тратить на эти административные задачи», — сказала Диана Ноле, исполнительный вице-президент отдела здравоохранения Nuance.

Microsoft приобрела Nuance за $19 миллиардов в 2021 году. Компания зарабатывает на том, что продает инструменты для распознавания и транскрибирования речи, которые используются при визитах к врачам, звонкам в службу поддержки и в голосовой почте. В свое время Nuance разработала технологию, которую впоследствии купила Apple для своего виртуального помощника Siri.

Ноле говорит, что новая технология будет включена через программу распознавания речи Dragon Medical One от Nuance, которую используют более 550 000 врачей. Dragon Medical One – это облачный помощник, которым врачи управляют голосом, и позволяющий им ориентироваться в клинических системах и быстро получать доступ к информации о пациентах. Клинические заметки, созданные DAX Express, появятся на рабочем столе Dragon Medical One.

DAX Express также базируется на оригинальном приложении DAX, которое Nuance запустила в 2020 году. Он превращал устные ответы пациентов в клинические заметки и отправлял их на проверку человеку, который должен был убедиться, что они точные и качественные. Заметки появлялись в медицинской карте в течение четырех часов после визита клиента. Обновленная программа с ИИ OpenAI создает клинические заметки в считанные секунды.

Конкретики по стоимости программы пока нет — известно, что она будет зависеть от количества клиентов и размера конкретного медучреждения. Уже летом DAX Express будет доступен в виде приватной демоверсии.

Информация пациентов – особенно конфиденциальная и регулируется HIPAA HIPAA или Health Insurance Portability and Accountability Act – акт о мобильности и подотчетности медицинского страхования. и другими законами. Алиса Тейлор, корпоративный вице-президент группы Azure в Microsoft, говорит, что DAX Express придерживается принципов ответственного искусственного интеллекта Microsoft. У Nuance строгие соглашения по данным с клиентами, и данные полностью зашифрованы и работают в среде, совместимой с HIPAA.

Ноле добавила, что врачи могут редактировать заметки, созданные DAX Express, и подписывать их перед тем, как они будут внесены в электронную медицинскую карточку пациента.

В декабре во время ежегодной конференции Google в Индии была представлена ИИ-модель для Google Lens Google Lens – это многоцелевой инструмент распознавания объектов на основе искусственного интеллекта, который можно использовать для определения продуктов, видов растений или животных, а также для перевода., которая сможет расшифровать неразборчивый почерк, в частности, примечания и рецепты, написанные врачами. Пользователям нужно сфотографировать рецепт или скачать его из библиотеки медиа. Как только изображение будет обработано, программа обнаружит и выделит лекарство, упомянутое в рецепте.

Правда, подробности о том, когда появится новая функция, на конференции не раскрыли, лишь отметили, что «много придется сделать, прежде чем система будет готова к реальному миру».

