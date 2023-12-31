Итоги 2023 года: статьи авторов ІТС

В последний день года логично было бы подвести его итоги.

Как раз их вы сейчас и читаете 🙂

Хочу поздравить всех авторов и читателей ІТС с праздниками, пожелать побед, чистого неба, чаще искренне улыбаться, видеть и слышать близких.

Сделаем шаг назад в недалекое прошлое.

Мы давно хотели поднять платформу блогов на ІТС. И не только для того, чтобы украинские авторы, пишущие на «условно» росиянских порталах типа хабра, дтф, ихбт и т.д. имели возможность где-то публиковать свои материалы на украинском языке.

И не только, чтобы украинские читатели, читающие на тех же порталах, имели возможность читать где-то украинский контент. И, в том числе, тех же авторов.

А и потому, чтобы все те, кто еще не писали вообще, но имели такое желание, знали, что могут разместить на ІТС свою статью.

Я видел б̶л̶о̶г̶и̶ авторские статьи действенным инструментом развития украинского ІТ-комьюнити и насыщения украинским ІТ-контентом всемирной сети.

И вот, в конце года, я рад сказать, что запуск платформы нам удался. И я не только о редакции и Раде авторов. Я обо всех нас вместе – без вас, наши замечательные авторы и читатели это было бы невозможно.

О новостях и будущем, вероятно, стоит написать в будущем году, что я обязательно и сделаю уже в ближайшие дни.

В этом сообщении мы подводим итоги.

Мы искали, экспериментировали, проводили конкурсы, запустили Марафон авторов ІТС и создали Раду авторов ІТС. Ибо, если ничего не делать, я думаю, ничего и не будет происходить 🙂

Были и какие-то незначительные ошибки и новые правила, хотя я всегда был против перенасыщения правилами, условиями и цензурированием. Было опубликовано 300 статей, более полумиллиона просмотров, куча эмоций в десятках тысяч комментариев.

Еще раз подчеркиваю, что без вас всех этого не случилось бы 🙂

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Теперь пришло время подвести итоги двух последних конкурсов в рамках Марафона авторов ІТС.

Отдельно хочу поблагодарить наших давних и близких друзей и партнеров Click.UA — их помощь в первом конкурсе ІТС и в Марафоне авторов ІТС неоценима!

Фотобаттл

Мы ожидали некоторого оживления, но не ожидали такой большой волны качественных фото!

Итак, авторы прислали 16 статей на конкурс.

В этот раз было очень тяжело оценивать. И не только потому, что было много очень качественных работ.

А и потому что по тем критериям, по которым мы оцениваем «не фото» статьи здесь материалы уже не оценишь. Поэтому мы ввели другие критерии оценки, а саму шкалу оценок расширили с 1 до 10, а не до 5.

Итак, в этом конкурсе были следующие критерии оценки присланных работ: «художественное качество, композиционность», «соответствие темам номинаций» и «оформление, постобработка».

Все присланные работы с оценками:

Соответственно, победителями этого конкурса стали:

Поздравляем победителей! Традиционно уже жду контакты для отправки призов на [email protected]

Четвертый мини-конкурс Марафона авторов IТС

Здесь оценка была по предварительной схеме оценок статей — оценки от 1 до 5 и критерии оценок: «качество написания», «раскрытие мнения», «оформление».

Было отправлено 10 работ, но оценки имеют только 9 из них (по причинам, которые я опишу ниже):

Соответственно, победителями этого конкурса стали:

Поздравляем победителей! Традиционно уже жду контакты для отправки призов на [email protected]

А теперь о ситуации, на которую обратил внимание автор и уже не многоразовый призер Odysseus .

Тема «плагиата».

Вопрос в том, что в условиях конкурсов не стоял прямой запрет «плагиата», тем более если в украинском сегменте Интернета этого контента не было.

Десятки кацапских порталов и ютуб-каналов без каких-либо проблем и препятствий напрямую воруют контент с ІТС, пользуясь тем, что ІТС чисто технически не может закрыть российскую версию сайта (почему? об этом не раз уже рассказывалось и мы делаем все возможное, чтобы изменить ситуацию) .

Я лично не вижу проблем, чтобы кто-то забирал у кацапов.

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Но тут выходит дилемма – если другие авторы пишут «с головы», то статьи, которые можно было бы назвать «плагиатом», просто обесценивают их труд.

Когда-то, еще в первом нашем конкурсе, мы столкнулись с подобной проблемой — многие авторы использовали искусственный интеллект для написания статей. Были неоднократные случаи, когда вообще вся статья написана ChatGPT. Ну, а что? Это же напрямую не запрещено правилами…

Плюс, невозможно полностью определить, написан ли текст с помощью ИИ, или просто у автора такой стиль.

Так и в этой ситуации – или автор использовал чье-то изображение, а текст писал сам. Или писал его наполовину сам, но «заимствовал» какие-то части. А может это и вообще – его статья, которую он писал на кацапском портале когда-то (были уникумы, которые мне просто ссылку на их статью на другом ресурсе присылали).

И вот, как и в случае с ChatGPT, я принял «соломоново» решение о внесении еще и правила о «плагиате» во всех последующих конкурсах.

Ну а авторы, о которых говорил господин Odysseus нас покидают не прощаясь)

В Украине не прецедентное право, но я не хочу создавать прецедент, проявив лояльность к тем, кто нашел «дыру» в системе.

Вот, итоги подвели, конкурсы закончили, можно и, с верой в светлое будущее, рюмку поднять за тех, кто ушел, защищая страну и за тех, кто прямо сейчас защищает Родину!

Еще раз всех поздравляю и желаю года лучшего, чем тот, что сейчас кончается!

До встречи в новом году!

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