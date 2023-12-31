Итоги 2023 года: статьи авторов ІТС

В последний день года логично было бы подвести его итоги.
Как раз их вы сейчас и читаете 🙂
Хочу поздравить всех авторов и читателей ІТС с праздниками, пожелать побед, чистого неба, чаще искренне улыбаться, видеть и слышать близких.
Сделаем шаг назад в недалекое прошлое.
Мы давно хотели поднять платформу блогов на ІТС. И не только для того, чтобы украинские авторы, пишущие на «условно» росиянских порталах типа хабра, дтф, ихбт и т.д. имели возможность где-то публиковать свои материалы на украинском языке.
И не только, чтобы украинские читатели, читающие на тех же порталах, имели возможность читать где-то украинский контент. И, в том числе, тех же авторов.
А и потому, чтобы все те, кто еще не писали вообще, но имели такое желание, знали, что могут разместить на ІТС свою статью.
Я видел б̶л̶о̶г̶и̶ авторские статьи действенным инструментом развития украинского ІТ-комьюнити и насыщения украинским ІТ-контентом всемирной сети.
И вот, в конце года, я рад сказать, что запуск платформы нам удался. И я не только о редакции и Раде авторов. Я обо всех нас вместе – без вас, наши замечательные авторы и читатели это было бы невозможно.
О новостях и будущем, вероятно, стоит написать в будущем году, что я обязательно и сделаю уже в ближайшие дни.
В этом сообщении мы подводим итоги.
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Мы искали, экспериментировали, проводили конкурсы, запустили Марафон авторов ІТС и создали Раду авторов ІТС. Ибо, если ничего не делать, я думаю, ничего и не будет происходить 🙂
Были и какие-то незначительные ошибки и новые правила, хотя я всегда был против перенасыщения правилами, условиями и цензурированием. Было опубликовано 300 статей, более полумиллиона просмотров, куча эмоций в десятках тысяч комментариев.
Еще раз подчеркиваю, что без вас всех этого не случилось бы 🙂
Теперь пришло время подвести итоги двух последних конкурсов в рамках Марафона авторов ІТС.
Отдельно хочу поблагодарить наших давних и близких друзей и партнеров Click.UA — их помощь в первом конкурсе ІТС и в Марафоне авторов ІТС неоценима!
Фотобаттл
Мы ожидали некоторого оживления, но не ожидали такой большой волны качественных фото!
Итак, авторы прислали 16 статей на конкурс.
В этот раз было очень тяжело оценивать. И не только потому, что было много очень качественных работ.
А и потому что по тем критериям, по которым мы оцениваем «не фото» статьи здесь материалы уже не оценишь. Поэтому мы ввели другие критерии оценки, а саму шкалу оценок расширили с 1 до 10, а не до 5.
Итак, в этом конкурсе были следующие критерии оценки присланных работ: «художественное качество, композиционность», «соответствие темам номинаций» и «оформление, постобработка».
Все присланные работы с оценками:
- Мої фотоскіли на залік))) автора Gena Cidrusni — 68 баллов
- Фото як фото: запрошую до свого звалища на Google Photos автора Роман — 89 баллов
- «ЗУПИНИСЬ, МИТТЄВІСТЬ ПРОМЕНИСТА!» автора Odysseus — 76 баллов
- Фотки на Nikon D5300 автора Andriii — 85 баллов
- Пейзажна фотографія з захопленням в половину життя: техніка і пейзажі автора Дмитро — 79 баллов
- Декілька світлин на фотоконкурс: вилазки в Чорнобиль, гори та “довгі прогулянки”… автора Nazar — 98 баллов
- Don’t lay down your weapons, Spartans! автора jingle-bells — 85 баллов
- На фотоконкурс: улюблений жанр портретної фотографії автора Олександр Макаренко — 63 балла
- Фотографія як стимул до подорожей! автора Volodymyr Lebid — 87 баллов
- Фотографія як відпочинок для душі: нічна фотографія, гори, квіти автора Yurii Romanchuk — 87 баллов
- Великий сенсор, а наскільки великий вам треба? автора lrx911 — 100 баллов
- Побачити Париж (до фотоконкурсу) автора Олександр Макаренко — 59 баллов
- Історія однієї подорожі. Пейзажі автора oleh-traveler — 63 балла
- Світ через об’єктив автора BilianAndry — 92 баллов
- Фотопоштовх автора Іван — 99 баллов
- Мої фото, кіт та фламінго автора Pavel — 78 баллов
Соответственно, победителями этого конкурса стали:
- Великий сенсор, а наскільки великий вам треба? автора lrx911 — 100 баллов
- Фотопоштовх автора Іван — 99 баллов
- Декілька світлин на фотоконкурс: вилазки в Чорнобиль, гори та “довгі прогулянки”… автора Nazar — 98 баллов П.С. Назар попросил передать его приз другому автору и попросил его не называть, чтобы был сюрприз для человека 🙂
Поздравляем победителей! Традиционно уже жду контакты для отправки призов на [email protected]
Четвертый мини-конкурс Марафона авторов IТС
Здесь оценка была по предварительной схеме оценок статей — оценки от 1 до 5 и критерии оценок: «качество написания», «раскрытие мнения», «оформление».
Было отправлено 10 работ, но оценки имеют только 9 из них (по причинам, которые я опишу ниже):
- Бережіть свої дані! Або мої улюблені хмарні сховища, програми для резервного копіювання та фізичні носії для бекапів автора Ron Swanson — 48 баллов
- Подарунки на Новий рік для геймера автора VladisLove — 42 балла
- «Бунтівний місяць (Rebel Moon)» – вторинний стереотипний трешак автора Андрій Русанов — 44 баллов
- «Крізь «Всесвіт DC»: АРМІЯ фанатів, МОВА кіно, ВІРА у комікси!» автора Odysseus — 49 баллов
- Чому я не використовую хмарне сховище, не тримаю вдома NAS і куди бекаплю автора vovsir — 38 баллов
- Кращий спосіб зберігання даних: хмарні диски чи зовнішні накопичувачі? автора Watson — 45 баллов
- Чому піратство відеоігор (не)шкодить ігровій індустрії автора astat_asp — 52 балла
- Хмарне сховище чи зовнішній накопичувач: трошки рефлексії університетського викладача автора Євген — 41 балл
- Як мені весь час щастило, і я ніколи не втрачав важливих даних автора send_hdds — 42 балла
Соответственно, победителями этого конкурса стали:
- Чому піратство відеоігор (не)шкодить ігровій індустрії автора astat_asp — 52 балла
- «Крізь «Всесвіт DC»: АРМІЯ фанатів, МОВА кіно, ВІРА у комікси!» автора Odysseus — 49 баллов
- Бережіть свої дані! Або мої улюблені хмарні сховища, програми для резервного копіювання та фізичні носії для бекапів автора Ron Swanson — 48 баллов
Поздравляем победителей! Традиционно уже жду контакты для отправки призов на [email protected]
А теперь о ситуации, на которую обратил внимание автор и уже не многоразовый призер Odysseus .
Тема «плагиата».
Вопрос в том, что в условиях конкурсов не стоял прямой запрет «плагиата», тем более если в украинском сегменте Интернета этого контента не было.
Десятки кацапских порталов и ютуб-каналов без каких-либо проблем и препятствий напрямую воруют контент с ІТС, пользуясь тем, что ІТС чисто технически не может закрыть российскую версию сайта (почему? об этом не раз уже рассказывалось и мы делаем все возможное, чтобы изменить ситуацию) .
Я лично не вижу проблем, чтобы кто-то забирал у кацапов.
Но тут выходит дилемма – если другие авторы пишут «с головы», то статьи, которые можно было бы назвать «плагиатом», просто обесценивают их труд.
Когда-то, еще в первом нашем конкурсе, мы столкнулись с подобной проблемой — многие авторы использовали искусственный интеллект для написания статей. Были неоднократные случаи, когда вообще вся статья написана ChatGPT. Ну, а что? Это же напрямую не запрещено правилами…
Плюс, невозможно полностью определить, написан ли текст с помощью ИИ, или просто у автора такой стиль.
Так и в этой ситуации – или автор использовал чье-то изображение, а текст писал сам. Или писал его наполовину сам, но «заимствовал» какие-то части. А может это и вообще – его статья, которую он писал на кацапском портале когда-то (были уникумы, которые мне просто ссылку на их статью на другом ресурсе присылали).
И вот, как и в случае с ChatGPT, я принял «соломоново» решение о внесении еще и правила о «плагиате» во всех последующих конкурсах.
Ну а авторы, о которых говорил господин Odysseus нас покидают не прощаясь)
В Украине не прецедентное право, но я не хочу создавать прецедент, проявив лояльность к тем, кто нашел «дыру» в системе.
Вот, итоги подвели, конкурсы закончили, можно и, с верой в светлое будущее, рюмку поднять за тех, кто ушел, защищая страну и за тех, кто прямо сейчас защищает Родину!
Еще раз всех поздравляю и желаю года лучшего, чем тот, что сейчас кончается!
До встречи в новом году!
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