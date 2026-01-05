Новини Технології 05.01.2026 comment views icon

MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали
Розгінний стенд MSI RTX 5090 Lightning, два роз'єми та вигляд відеокарти / VideoCardz

Відеокарта MSI RTX 5090 Lightning з’явилася у списку номінантів на CES Innovation Awards. Опубліковані дані розкривають деяку інформацію напередодні повноцінного представлення.

Як повідомляє VideoCardz, MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning, розроблена спільно з NVIDIA та використовує два конектори живлення та загальну потужність до 1600 Вт, котрі живлять якнайкраще енергетично оснащену 40-фазну друковану плату. Рідинна система охолодження оснащена повністю контактною холодною пластиною, а також помпою, радіатором “гібридної щільності” та осьовим вентилятором. У описі також згадується дисплей на всю поверхню та мобільний застосунок для моніторингу роботи та налаштування пресетів.

MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігналиMSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігналиMSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігналиMSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали

Неофіційні дані та фотографії потужної відеокарти свідчать саме про два роз’єми 12V-2×6, а також варіант Z OCER, орієнтований на розгін та BIOS XOC з обмеженнями потужності аж до приголомшливих до 2500 Вт. Але сторінка відеокарти на CES 2026 зосереджена на конструкції з номінальною потужністю 1600 Вт.

“Революційний дизайн MSI з двома роз’ємами забезпечує до 1600 Вт на посиленій високопродуктивній друкованій платі та преміальному VRM, що забезпечує виняткову щільність обчислень та запас розгону. Щоб витримувати це навантаження, наша ексклюзивна архітектура рідинного охолодження наступного покоління використовує інтегровану повністю контактну холодну пластину під блоком, розширюючи покриття на графічний процесор, пам’ять та всі каскади високого енергоспоживання”, — йдеться в описі.

І так, відеокарту вже розігнали, ще до її офіційного виходу. Як пише Wccftech, MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z OCER сфотографували та виміряли її продуктивність з розгоном. На форумі Overclocking.com з’явилися перші фото цього потужного “монстра” та друкованої плати. Вона вражає привабливим дизайном завдяки кільком жовтим малюнкам на MOSFET-ах та схемі невеликих мідних радіаторів, які радше схожі на кастомні, ніж на офіційні.

Спецпроєкти
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму
IPS-дисплей 120 Гц, Wi-Fi 6E, Intel Core i3-12100: огляд моноблока Prologix Optima PLC24A

Під час тесту відеокарту розігнали до тактової частоти 3457 МГц на ядрі та 36 Гбіт/с для пам’яті GDDR7. Завдяки цьому користувач Dr.Antoine досяг першого місця в 3DMark Time Spy з результатом 53 207 балів та побив попередні рекорди.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Казкова вдача: американець придбав ПК з NVIDIA RTX 4070 Ti Super, 64 ГБ DDR5 та Core i9-14900KF за $600
Криво це норма: ASUS каже, що нерівний роз'єм ROG Matrix RTX 5090 є частиною дизайну
ASUS призупинила постачання RTX 5090 за $4000 через "проблему якості"
Геймери вимагають повернення AMD Ryzen 7 5800X3D: платформа AM4 знов приваблива, але іноді чип коштує як 9800X3D
Radeon RX 9070 XT очолила топ продажів відомого ритейлера, відеокарти AMD переважили NVIDIA
Наступні відеокарти AMD Radeon: перша інформація з Financial Analyst Day 2025
Модулі пам'яті Corsair Vengeance DDR5 продавалися з DDR4 під радіатором — як розпізнати підробку
Збирайте ПК швидше: пам’ять DDR5 дорожчатиме на 30-50% щокварталу
Seagate досягає щільності HDD 6,9 ТБ на одному диску: можливі накопичувачі до 69 ТБ
Gigabyte представила материнську плату AM5 з 5" вбудованим дисплеєм
Користувачі налякані швидким зношенням SSD — драйвери AMD постійно перезаписують журнали
Компактні ПК з NVIDIA RTX 5090: Olares і Thunderobot представили моделі у дизайні Mac Mini та консолі
Ринок компонентів ПК 2025 Q3: AMD нарощує частку процесорів і дискретних відеокарт
Неофіційно: NVIDIA скасувала RTX 50 SUPER через дефіцит пам'яті 3 ГБ GDDR7
Ветеран Windows тестує ПК від Amiga 500 до Mac Pro M2 Ultra: за 47 років продуктивність зросла "у 200 000 разів"
AMD підвищила ціни на процесори та відеокарти: від +$20 і вище
Micron закриває Crucial, щоб зосередитися на ШІ — SSD і пам'ять зникнуть вже в лютому
Що буде, якщо пропустити воду через теплові трубки процесорного кулера та поставити його на NVIDIA RTX 3070? Вийшло непогано
Samsung анонсувала модульні SSD: контролер та NAND окремо
Магазини обмежують продаж 16 ГБ RTX 5060 Ti та RX 9060 XT через дефіцит пам’яті — одна на руки
“NVIDIA хоче спалити мій будинок”: компанія відмовилася замінити RTX 5090 FE зі зламаним фіксатором кабелю
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати