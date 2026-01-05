MSI анонсувала RTX 5090 Lightning з дисплеєм та живленням 1600 Вт від двох роз’ємів — відеокарту вже розігнали

Розгінний стенд MSI RTX 5090 Lightning, два роз'єми та вигляд відеокарти / VideoCardz

Відеокарта MSI RTX 5090 Lightning з’явилася у списку номінантів на CES Innovation Awards. Опубліковані дані розкривають деяку інформацію напередодні повноцінного представлення.

Як повідомляє VideoCardz, MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning, розроблена спільно з NVIDIA та використовує два конектори живлення та загальну потужність до 1600 Вт, котрі живлять якнайкраще енергетично оснащену 40-фазну друковану плату. Рідинна система охолодження оснащена повністю контактною холодною пластиною, а також помпою, радіатором “гібридної щільності” та осьовим вентилятором. У описі також згадується дисплей на всю поверхню та мобільний застосунок для моніторингу роботи та налаштування пресетів.

Неофіційні дані та фотографії потужної відеокарти свідчать саме про два роз’єми 12V-2×6, а також варіант Z OCER, орієнтований на розгін та BIOS XOC з обмеженнями потужності аж до приголомшливих до 2500 Вт. Але сторінка відеокарти на CES 2026 зосереджена на конструкції з номінальною потужністю 1600 Вт.

“Революційний дизайн MSI з двома роз’ємами забезпечує до 1600 Вт на посиленій високопродуктивній друкованій платі та преміальному VRM, що забезпечує виняткову щільність обчислень та запас розгону. Щоб витримувати це навантаження, наша ексклюзивна архітектура рідинного охолодження наступного покоління використовує інтегровану повністю контактну холодну пластину під блоком, розширюючи покриття на графічний процесор, пам’ять та всі каскади високого енергоспоживання”, — йдеться в описі.

MSI Lightning is Back ⚡⚡⚡⚡⚡ pic.twitter.com/P8cdBjer4Z — Alva Jonathan (@Luckyn00bOc) January 4, 2026

І так, відеокарту вже розігнали, ще до її офіційного виходу. Як пише Wccftech, MSI GeForce RTX 5090 Lightning Z OCER сфотографували та виміряли її продуктивність з розгоном. На форумі Overclocking.com з’явилися перші фото цього потужного “монстра” та друкованої плати. Вона вражає привабливим дизайном завдяки кільком жовтим малюнкам на MOSFET-ах та схемі невеликих мідних радіаторів, які радше схожі на кастомні, ніж на офіційні.

msi 5090 scored 53207 in 3dmark timespy, ranking world no1.

the 5090 also got the vram overclocked to 36gbps. msi rtx5090 lightning???? msi xoc bios?????

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ ocn 5090 threadhttps://t.co/jrtL39E5cq overclocker Dr.Antoine 53207 submissionhttps://t.co/K5oDBUUbK1… pic.twitter.com/oC5shA55xL — UNIKO’s Hardware 🌏 (@unikoshardware) January 2, 2026

Під час тесту відеокарту розігнали до тактової частоти 3457 МГц на ядрі та 36 Гбіт/с для пам’яті GDDR7. Завдяки цьому користувач Dr.Antoine досяг першого місця в 3DMark Time Spy з результатом 53 207 балів та побив попередні рекорди.