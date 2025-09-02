banner
ИИ превращает ASCII RPG в графическую игру в реальном времени и в разных стилях

Андрій Русанов

Программист Джефф Шомей показал результат собственных экспериментов с ИИ-рендерингом в реальном времени. Его ASCII RPG Thunder Lizard «в стиле старой школы» очень изменилась.

Модели искусственного интеллекта реконструируют базовую символьную графику в полноценную, разного качества и стиля. Однако для достижения геймплея по крайней мере с частотой 10 кадров в секунду и задержкой 1 мс необходимо было пойти на компромиссы.

Оригинальная Thunder Lizard доступна для игры онлайн на сайте. Игрок использует курсор для навигации по доисторическому ландшафту в охоте на меньших динозавров и бегстве от более крупных. Персонаж-динозавр растет, поедая добычу — ему нужно стать самым мощным на карте, прежде чем вулкан уничтожит местность. Конечно, пиксельная или даже трехмерная графика сделала бы игру более захватывающей, и энтузиаст нашел способ, как получить ее с наименьшими затратами.

Как отмечает Шомей в своем блоге, рендеры на базе искусственного интеллекта пока не дают нужной скорости игрового процесса. По крайней мере те, что доступны независимым разработчикам. Лучшие графические преобразования ландшафтов действительно бы добавили новые ощущения в Thunder Lizar. Однако программист не смог выжать с таким качеством чего-то лучше четырехсекундной задержки, поэтому пришлось упрощать.

В конце концов эксперимент остановился на модели Fal.ai. По словам разработчика, она превзошла других претендентов благодаря сравнительно быстрому времени генерации, сходству выходного изображения с оригиналом и все еще приличному внешнему виду. Но это все еще 10 FPS с задержкой 1 мс. Вероятно, графика несколько разочаровывает по сравнению с лучшими медленными образцами, но Джефф Шомэй настроен оптимистично. Он называет удивительным ощущение от преобразования в реальном времени и надеется на дальнейший технический прогресс.

Источник: Tom’s Hardware

