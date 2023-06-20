Из рф бегут даже кинопираты: казахстанская WesternRus, поставляющая голливудское кино, прекратила деятельность из-за «высокого уровня пиратства»

Поставки нелицензионных голливудских фильмов в россию вскоре будут затруднены. Казахстанская компания WesternRus, подозреваемая в поставках ключей к локализованным версиям фильмов, приостановила свою деятельности на неопределенный срок. Что удивительно, причиной такого шага назван «высокий уровень пиратства».
Издание ProfiCinema назвало WesternRus основным поставщиком западных фильмов в российские кинотеатры. После ряда упоминаний в СМИ в связи с нелегальными поставками фильмов WesternRus в своем закрытом Telegram-канале сообщила о прекращении деятельности – об этом узнали журналисты. В этом же канале ранее якобы происходили и сами нелегальные сделки по покупке локализованных версий.
«Стоимость таких ключей в премьерный период составляла в среднем 100 тыс. рублей. Далее цена снижалась пропорционально актуальности и востребованности контента».
- По слухам, причиной прекращения таких продаж стало «нелегальное» (!) распространение купленных пиратских версий – пираты пострадали от пиратства. Компания предлагала щедрые скидки клиентам, но это ее не спасло.
Несмотря на тривиальность такого пути (в ряде соседних с россией стран осуществляется прокат фильмов на русском языке), для Голливуда массовое пиратство стало неожиданностью. Такие фильмы, как «Аватар: путь воды» вышли в россии практически одновременно с премьерой и в хорошем качестве. Сейчас, с прекращением работы главного источника копий, кинопиратство затруднено, но само наличие русских локализаций оставляет ему неплохие шансы.
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Источник: TorrentFreak