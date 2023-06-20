Из рф бегут даже кинопираты: казахстанская WesternRus, поставляющая голливудское кино, прекратила деятельность из-за «высокого уровня пиратства»

Поставки нелицензионных голливудских фильмов в россию вскоре будут затруднены. Казахстанская компания WesternRus, подозреваемая в поставках ключей к локализованным версиям фильмов, приостановила свою деятельности на неопределенный срок. Что удивительно, причиной такого шага назван «высокий уровень пиратства».

Курс Англійської Ваш викладач англійської sucks? Підберемо викладача, який також любить Star Wars, а не Star Trek Мені потрібен найкращий

Издание ProfiCinema назвало WesternRus основным поставщиком западных фильмов в российские кинотеатры. После ряда упоминаний в СМИ в связи с нелегальными поставками фильмов WesternRus в своем закрытом Telegram-канале сообщила о прекращении деятельности – об этом узнали журналисты. В этом же канале ранее якобы происходили и сами нелегальные сделки по покупке локализованных версий.

«Стоимость таких ключей в премьерный период составляла в среднем 100 тыс. рублей. Далее цена снижалась пропорционально актуальности и востребованности контента».

По слухам, причиной прекращения таких продаж стало «нелегальное» (!) распространение купленных пиратских версий – пираты пострадали от пиратства. Компания предлагала щедрые скидки клиентам, но это ее не спасло.

Несмотря на тривиальность такого пути (в ряде соседних с россией стран осуществляется прокат фильмов на русском языке), для Голливуда массовое пиратство стало неожиданностью. Такие фильмы, как «Аватар: путь воды» вышли в россии практически одновременно с премьерой и в хорошем качестве. Сейчас, с прекращением работы главного источника копий, кинопиратство затруднено, но само наличие русских локализаций оставляет ему неплохие шансы.

Источник: TorrentFreak