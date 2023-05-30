Из-за технических проблем по всей Украине продолжаются масштабные отключения света

30 мая по всей стране происходят отключения электроэнергии – в «Укрэнерго» отмечают, что обесточивание не связано с дефицитом мощности в энергосистеме, а вызвано техническими проблемами.

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Еще в 13:00 в энергосистеме Украины аварийно отключилось несколько магистральных высоковольтных линий, после чего были обесточены потребители в ряде областей. В «Укрэнерго» говорят, что на энергетической инфраструктуре сработала противоаварийная автоматика после снижения частоты в энергосистеме Украины. Причины снижения все еще выясняют, однако по состоянию на 14:32 компания предоставила разрешение на восстановление электроснабжения.

«На данный момент продолжается заживление потребителей. Поставка электроэнергии всем потребителям будет возобновлена в ближайшие часы. Начато расследование причин инцидента», – говорят в «Укрэнерго».

Напомним, что несколькими днями ранее НКРЭКУ подала в Кабмин расчеты, предполагающие повышение тарифов на электроэнергию для населения до 2,88 грн за кВт·ч (сейчас бытовые потребители, которые используют за месяц менее 250 кВт·ч, платят 1,44 грн за кВт·ч, а те, кто больше – 1,68 грн за кВт·ч). Представитель регулятора Ольга Бабий заявила, что цену необходимо повысить из-за того, что ГП «Энергоатом» уже сейчас сталкивается с дефицитом средств и в дальнейшем не сможет должным образом выполнять свои обязанности.