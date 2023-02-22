Израиль разрабатывает для Киева улучшенную систему оповещения о воздушных угрозах

Чуть ли не каждый день в Киеве раздаются сигналы воздушной тревоги. Они связаны с ракетными обстрелами и атаками дронов, совершаемыми российскими оккупантами, а также взлетом носителей ракет в беларуси. Как рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, Израиль разрабатывает для Киева пилотный проект улучшенной системы раннего оповещения о воздушной угрозе.

В настоящее время, когда российские самолеты взлетают, например, в беларуси, тревога включается сразу по всем северным областям Украины. Однако в Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Вместе с тем, сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы укрыться в укрытии. Именно такую улучшенную систему получит Киев.

«Безусловно, такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В публичной плоскости говорится, что нам это передадут, – заявил посол. — Фактически, во время визита израильтяне подтвердили, что они в течение трех месяцев закончат пилотный проект для Киева под наши реалии».

Евгений Корнийчук добавил, что это начало. По его словам, впоследствии проект раннего оповещения о воздушной угрозе будет расширен на другие регионы.

16 февраля министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Израиль поможет Украине разработать систему раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников.

Источник: Укрінформ