Нового «Супермена» одели в «плавки» в последний момент — Джеймс Ганн сомневался, но актер настоял

Вокруг костюма «Супермена» идут вечные дебаты — от логотипа «S», сапог и плаща до плавок. В предыдущих фильмах Генри Кавилл сознательно отказался от этого элемента, тогда как его преемник выбрал другой путь, вызвав недовольство фанатов.

Что интересно, режиссер нового «Супермена» Джеймс Ганн, как и вся съемочная команда, до последнего сомневались, возвращать ли красные плавки Человеку из стали. В интервью бразильскому изданию Omelete (через Games Radar) художница по костюмам Джудианна Маковски говорит, что этот момент обсуждали каждый день, а решение их надеть приняли фактически в последнюю ночь перед началом съемок. Маковски в этом плане была в «команде трусов» и имела один из ключевых голосов.

«Было много людей, которые не хотели возвращать плавки, и много людей, которые наоборот были за них. Сам Джеймс был очень неоднозначный. И должна сказать, я отказалась сдаваться», — рассказала Маковски.

Более того, сам исполнитель главной роли Дэвид Коренсвет также хотел, чтобы плавки стали частью костюма Супермена.

По мнению Коренсвета, дети будут меньше бояться персонажа, потому что инопланетянин в этом образе больше похож на рестлера.

«Я долго был в команде «против плавок». Очень долго», — рассказывал Ганн в интервью Collider. «Мы примеряли разные версии, проводили тестирование с ними и без них. И одна из вещей, которую мне потом сказал Дэвид — Супермен хочет, чтобы дети его не боялись. Он инопланетянин. Он стреляет лучами из глаз, может взорвать грузовик. Он невероятно мощный, но хочет быть символом надежды и позитива. Поэтому одевается как профессиональный рестлер, чтобы люди не боялись его. И я подумал, что действительно это понимаю».

Тем временем вчера просочились первые реакции на нового «Супермена», которые определили фильм как визуально привлекательный, восхваляя актерскую игру Коренсвета и его химию с Рэйчел Броснахен. Ранее ходили слухи, что с производством фильма не все так гладко: DC якобы сменила монтажеров после тестовых показов, убрала 25 минут материала и «комедийную тональность».

«Супермен» стартует в украинских кинотеатрах 11 июля и станет первым крупным кинопроектом в обновленной вселенной DC под руководством Ганна-Сафрана. Кроме Коренсвета (Кларк Кент и Супермен) и Броснахен (Лоис Лейн), к актерскому составу привлекли Николаса Холта (злодей Лекс Лютор), Изабелу Мерсед (Девушка-Ястреб), Сару Сампайо (Ева Тешмахер), Эди Гатеги (Мистер Террифик), Натана Филиона (Зеленый Фонарь) и Энтони Кэрригана (Метаморфо). Также в фильме появится сын Кристофера Рива, который играл Кларка Кента в 1978 году, в роли телерепортера, и, вероятно, мы увидим камео новой Супергерл в исполнении звезды «Дома дракона» Милли Алкок.