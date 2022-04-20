На фоне первого за 10 лет падения числа подписчиков Netflix анонсировал более доступную подписку с рекламой

В письме к акционерам стриминговый сервис Netflix заявил о потере более чем 200 тыс. подписчиков за первый квартал 2022 года, что является рекордом за последние 10 лет. Компания прогнозирует еще большие потери, считая, что во втором квартале лишится до 2 млн пользователей. Война в Украине и уход из россии также лишил сервис 700 тыс. подписчиков. Сейчас у компании 219 млн активных подписчиков.

После такого заявления акции видеосервиса упали на 25%.

Одной из причин оттока в Netflix назвали январское увеличение ежемесячной подписки. Среди других – конкуренты и обмен паролями между пользователями.

С конкурентами можно бороться новым качественным контентом. Netflix уже анонсировал продолжение мультсериала для взрослых «Любовь, смерть и роботы», а также выход собственной мобильной игры и анимационного сериала по франшизе Exploding Kittens.

Проблема с клиентами, которые делятся паролями и данными для входа, представляют большую опасность для сервиса. По оценкам Netflix, до 100 миллионов пользователей пользуются такой хитростью, чтобы уменьшить свои затраты.

«Из-за сложившейся ситуации труднее увеличить число участников на многих рынках». Netflix

Чтобы решить эту проблему, компания планирует запустить новый тарифный план, который будет доступнее, но включит рекламу на сервисе. Пока руководство Netflix изучает этот вариант и может запустить его «в течение следующего года или двух».

Соучредитель и со-генеральный директор Netflix Рид Хастингс признает, что введение рекламы будет большим изменением мышления компании, которая всегда была «против сложности рекламы и отдавала предпочтение простоте подписки».

Другой со-генеральный директор – Тед Сарандос – даже предложил ввести на сервисе спортивные трансляции.

«Я не говорю, что мы никогда не будем заниматься спортом, но нам нужно найти путь к увеличению потока больших доходов и большого потока прибыли». Тед Сарандос

Сейчас у Netflix в Украине три варианта подписок: €4,99 (160 грн) в месяц за базовый уровень, €7,49 (240 грн) в месяц за стандартный уровень и €9,99 (320 грн) в месяц за премиум-уровень.