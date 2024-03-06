За первые два месяца 2024 года украинцы импортировали почти 60 тыс. авто (58 593 шт.), из которых 14% (8 026 авто) — электромобили, и это почти в 8 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года (тогда было ввезено лишь 1040 «электричек»), свидетельствует новое исследование OpenDataBot.

Импорт авто в Украину вырос на 34% к аналогичному периоду 2023 года, но все еще значительно ниже показателей довоенного времени — почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года. Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал Volkswagen — 12,8% от общего объема ввезенных авто. Ему следует Renault с долей 8,7%.

Доля электрических авто составляет около 14% от общего количества импортируемых машин в этом году. Наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla — 1 672 машины (каждая пятая). На втором месте с незначительным отставанием — Volkswagen: 1 503 электроавто или 18,7% от всех импортируемых электромобилей.

Самые популярные в Украине марки легковых авто в 2024 году

VOLKSWAGEN 7 488 12.8% RENAULT 5 102 8.7% AUDI 3 484 5.9% NISSAN 3 374 5.8% SKODA 2 836 4.8% TOYOTA 2 583 4.4% BMW 2 466 4.2% FORD 2 462 4.2% HYUNDAI 2 030 3.5% Другие 26 768 45.7%

Более 44 тысяч авто — 75% от всех ввезенных автомобилей — составляют подержанные модели. Более того, каждое второе авто старше 10 лет. По географии регистрации, больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,7%. В топ-3 вошли также Львовщина (10,7%) и Одесская область (7,4%).

В 2023 году в Украину ввезли 277 866 легковых авто. Из них — 38 тыс. электромобилей. И это в 4 раза больше, чем в довоенном 2021 году, когда ввезли 8996 электромобилей. На начало 2023 года таких авто в Украине было зарегистрировано почти 47 тыс.а на начало 2024-го парк электрокаров Украины насчитывает более 90 тысяч автомобилей (по состоянию на 1.03.2024 — 92 082). Увеличению спроса на электромобили в Украине способствуют, среди прочего, низкая стоимость электроэнергии и налоговые льготы — нулевая ставка растаможки и отсутствие НДС (сейчас только акциз — €1 за кВт⋅ч емкости аккумулятора).

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