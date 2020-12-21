За месяц с момента начала распознавания «евроблях» на границе остановили 340 нарушителей ПДД (160 оплатили штраф и покинули Украину)





Ровно месяц назад система автоматической автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации, включая «евробляхи». За этот период сотрудники Госпогранслужбы успели вручить несколько сотен копий постановлений о наложении штрафов, при этом нарушителей больше всего среди граждан Молдовы, Беларуси, РФ, Польши и Румынии.

За истекший период украинские пограничники получили от сотрудников МВД почти 1000 протоколов о выявленных правонарушителях. В настоящее время около 340 правонарушителям сотрудники Госпогранслужбы вручили копии постановлений о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированное в автоматическом режиме. Стоит отметить, что из них почти 160 человек оплатили свои штрафы, а соответственно, их пропустили через границу. В Госпогранслужбы также отметили, что в случае неуплаты штрафа в течение 30-дневного срока иностранцам выносится решение о запрете въезда в нашу страну.

Напомним, что данный проект реализуется МВД совместно с Госпогранслужбой. Информационное взаимодействие позволяет устанавливать нарушителей, которые въехали в Украину на транспортных средствах иностранной регистрации, и в дальнейшем привлекать их к ответственности. При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превысят скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией. Сотрудники полиции получают необходимые данные для составления постановления о нарушении правил дорожного движения. Далее, после вынесения, постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя при пересечении им границы.

Источник: Госпогранслужба