За месяц после перезапуска сервис заказа такси Taxify зарегистрировал в Киеве 100 тыс. пассажиров и тысячи водителей

Компания Taxify рассказала о первых результатах перезапуска сервиса для заказа поездок в Киеве и оценила его как «успешный», а также подтвердила планы выйти в другие крупные города Украины до конца текущего года.

С 15 июня 2018 года на платформе было зарегистрировано более 100 тысяч пассажиров и тысячи водителей. Кроме того, Taxify запустила в Киеве «Зеленую категорию» с электромобилями, чтобы улучшить городскую среду и предоставить альтернативу пассажирам, которые заботятся об экологии. В честь перезапуска сервиса в Киеве компания предлагает пассажирам скидки до 50%.

Первый запуск сервиса в 2016 году в Киеве состоялся согласно договору франчайзинга с эстонскими предпринимателями. Теперь компания проведет перезапуск проекта с собственной локальной командой, которая опирается на опыт Taxify по достижению лидерства в ряде стран Центральной и Восточной Европы.

«Украина — один из ключевых рынков для расширения Taxify в Европе. Наша команда будет опираться на опыт Taxify по достижению лидерства в ряде стран Центральной и Восточной Европы. Мы стремимся установить наилучшие отношения с водителями, что должно положительно сказаться и на качестве услуг для пассажиров. И наши первые результаты в Киеве показывают, что этот подход оправдывает себя» — отметил Тарас Потичный, киевский сити-менеджер Taxify.

Отметим, что недавно Taxify привлекла $175 млн инвестиций, причем лидером среди инвесторов стал автомобильный концерн Daimler, в который входит Mercedes-Benz. Компания заявила, что будет использовать инвестиции для дальнейшего развития своего онлайн-сервиса в городах Европы и Африки. На сегодня Taxify — это крупная платформа для заказа поездок с пассажиропотоком более 10 миллионов человек и 500 тысячами водителей в более чем 25 странах мира.

Источник: Taxify