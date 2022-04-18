За неделю украинская ІТ-армия атаковала 135 российских онлайн-ресурсов: среди них Сбербанк, ТВ-платформы и сервисы заказа еды

За неделю украинская ІТ-армия атаковала 135 российский онлайн-ресурсов: среди них Сбербанк, ТВ-платформы и сервисы заказа еды

С начала российского вторжения в Украину ІТ-армия объединила ведущих специалистов со всей страны и мира, чтобы сражаться с врагом на киберфронте. С 11 по 17 апреля было атаковано 135 онлайн-ресурсов в рф. «Легла» национальная система маркировки товаров. Вследствие этого министерство промышленности россии было вынуждено разрешить производить и продавать товары без QR-кодов. Об этом сообщили в Минцифры.

Атака на систему взимания оплаты за проезд грузовыми автомобилями массой от 12 тонн создала значительные преграды грузовому транспорту в передвижении по автомагистралям.

«Сервисы онлайн-бухгалтерии. Из-за наших атак сервисы работали нестабильно, а у одного из крупнейших банков россии Сбербанка возникли сбои в работе и обслуживании клиентов. Платформы онлайн-телевидения. Несмотря на атаки, жители страны-агрессора не могли употребить очередную порцию пропаганды от российских властей», — сказано в публикации.

Также ІТ-армия создала сбои в работе сервисов заказа еды онлайн.