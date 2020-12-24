За последние полгода lifecell запустил 4G в 1250 населенных пунктах с 0,8 млн жителей

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Оператор мобильной связи lifecell объявил, что за последние полгода скоростная мобильная связь 4G появилась в 1250 населенных пунктах, где проживает более 800 тыс. человек. Мобильный оператор также планирует до конца декабря подключить еще 148 населенных пунктов, где проживает еще более 200 тыс. человек.

В ноябре 2020 года скоростной интернет от lifecell заработал в 452 населенных пунктах. Среди них уникальны 80 населенных пунктов, где до этого момента не было покрытия 4G ни от одного мобильного оператора.

Для улучшения связи в течение 2020 года была установлена 301 новая базовая станция ​​и были модернизированы 764 станции.

Всего в 2020 году более 1 млн жителей разных регионов Украины получили доступ к скоростному мобильному интернету lifecell. Сейчас доступ к 3G и 4G имеют уже 75% жителей Украины.

В 2021 году мобильный оператор lifecell планирует активно работать над дальнейшим развертыванием покрытия, которое позволит сократить разрыв в доступе к цифровым услугам между небольшими населенными пунктами и городами.

Напомним, что вчера оператор запустил собственный музыкальный сервис lifecell music с бесплатным трафиком и абонплатой 99 грн/мес.

Источник: lifecell