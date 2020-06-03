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За последние семь лет AMD отгрузила уже более 550 млн графических ядер

За последние семь лет AMD отгрузила уже более 550 млн графических ядер

За последние семь лет AMD отгрузила уже более 550 млн графических ядер


Аналитики JPR в свежем отчете обратили внимание на очередное весомое достижение AMD — всего за семь лет компания отгрузила на рынок более 550 млн графических ядер (если быть точным, 553 млн единиц GPU). Это весьма важное свершение обусловлено успехом компании в нескольких сегментах: игровые консоли, гибридные процессоры семейства Ryzen (и их предшественники) и видеокарты Radeon.

В подготовленном аналитиками John Peddie отчете есть и подробности о структуре поставленных на рынок GPU AMD. Так, на дискретные видеокарты приходится большая часть продаж в общей структуре поставок графических процессоров ― около 36%. Следом идут гибридные процессоры APU (AMD Accelerated Processing Unit) с долей 35% от общего объема поставок, а завершают этот хит-парад консоли ― 29%. К слову, поставки APU для ноутбуков вдвое превосходят поставки настольных собратьев.

Специалисты John Peddie также сделали график, наглядно демонстрирующий динамику изменения объемов продаж GPU AMD за последние семь лет:

Наконец, JPR предоставил статистику, позволяющую оценить доли лидеров рынка в общем объеме поставок графических процессоров за последние семь лет. Само собой, неоспроримым лидером остается Intel с долей 62% ― практически все процессоры Intel имеют встроенные графические модули (за исключением HEDT и серверных CPU). Доля AMD составляет 22%, а NVIDIA ― 16%. Напомним, AMD обогнала NVIDIA по поставкам GPU во втором квартале 2019 года ― до этого пять лет «красные» отставали от «зеленых» по поставкам GPU.

Остается добавить, что в минувшем квартале AMD удалось здорово нарастить выручку и прибыль, а новое поколение консолей PlayStation 5 и Xbox Series X (обе приставки, как известно, использую заказные APU AMD с графикой Radeon Navi) в сочетании с успехами APU и Radeon должны обеспечить взятие рубежа в 1 млрд отгруженных GPU в ближайшие 2-3 года. Еще можно отметить, что AMD суммарно отгрузила на рынок свыше 260 миллионов процессорных ядер на архитектурах Zen разных поколений, о чем было упомянуто на мартовском мероприятии для инвесторов.

Источник: Tom’s Hardware

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