За последние семь лет AMD отгрузила уже более 550 млн графических ядер





Аналитики JPR в свежем отчете обратили внимание на очередное весомое достижение AMD — всего за семь лет компания отгрузила на рынок более 550 млн графических ядер (если быть точным, 553 млн единиц GPU). Это весьма важное свершение обусловлено успехом компании в нескольких сегментах: игровые консоли, гибридные процессоры семейства Ryzen (и их предшественники) и видеокарты Radeon.

В подготовленном аналитиками John Peddie отчете есть и подробности о структуре поставленных на рынок GPU AMD. Так, на дискретные видеокарты приходится большая часть продаж в общей структуре поставок графических процессоров ― около 36%. Следом идут гибридные процессоры APU (AMD Accelerated Processing Unit) с долей 35% от общего объема поставок, а завершают этот хит-парад консоли ― 29%. К слову, поставки APU для ноутбуков вдвое превосходят поставки настольных собратьев.

Специалисты John Peddie также сделали график, наглядно демонстрирующий динамику изменения объемов продаж GPU AMD за последние семь лет:

Наконец, JPR предоставил статистику, позволяющую оценить доли лидеров рынка в общем объеме поставок графических процессоров за последние семь лет. Само собой, неоспроримым лидером остается Intel с долей 62% ― практически все процессоры Intel имеют встроенные графические модули (за исключением HEDT и серверных CPU). Доля AMD составляет 22%, а NVIDIA ― 16%. Напомним, AMD обогнала NVIDIA по поставкам GPU во втором квартале 2019 года ― до этого пять лет «красные» отставали от «зеленых» по поставкам GPU.

Остается добавить, что в минувшем квартале AMD удалось здорово нарастить выручку и прибыль, а новое поколение консолей PlayStation 5 и Xbox Series X (обе приставки, как известно, использую заказные APU AMD с графикой Radeon Navi) в сочетании с успехами APU и Radeon должны обеспечить взятие рубежа в 1 млрд отгруженных GPU в ближайшие 2-3 года. Еще можно отметить, что AMD суммарно отгрузила на рынок свыше 260 миллионов процессорных ядер на архитектурах Zen разных поколений, о чем было упомянуто на мартовском мероприятии для инвесторов.

Источник: Tom’s Hardware