Закарпатские таможенники второй раз за неделю задержали контрабандную партию новеньких iPhone 13 и аксессуаров на миллион гривен

Пока ведущие американские технологические издания и блогеры публикуют обзоры новеньких iPhone 14, которые поступят в продажу через два дня, закарпатские таможенники продолжают изымать незаконно ввезенные партии iPhone 13. Новый инцидент произошел на таможенном посту «Ужгород» на украинско-словацкой границе, сообщает Государственная таможенная служба Украины в Facebook.

Возвращаясь из Словакии, 44-летняя водитель микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter» для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый коридор», декларируя своим выбором соблюдение таможенного законодательства и отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако во время проверки багажного отсека авто таможенники обнаружили партию iPhone и аксессуаров — всего 5629 единиц ориентировочной общей стоимостью 1 млн гривен. В частности:

iPhone 13 — 10 штук;

iPhone 13 Pro — 5 штук;

защитные пленки к телефонам — 2920 штук;

защитные чехлы к телефонам — 2550 штук;

защитные пленки к планшетам — 72 штук;

защитные чехлы к планшетам — 42 штук;

защитные чехлы для ноутбуков — 30 штук.

Незадекларированный товар женщина не признала своим личным и объяснила, что на самом деле он принадлежит знакомому. Наконец, в отношении нее составили протокол по признакам ч.2 статьи 471 ТКУ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30% от стоимости этих товаров. Незадекларированные гаджеты и аксессуары изъяты до принятия таможней решения по делу.

За последнюю неделю это уже вторая такая попытка тайно перевезти через границу iPhone 13, которую пресекают именно закарпатские таможенники — в прошлый раз партию аналогичной стоимости в 1 млн грн пытались ввезти со стороны Венгрии.