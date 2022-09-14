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Закарпатские таможенники второй раз за неделю задержали контрабандную партию новеньких iPhone 13 и аксессуаров на миллион гривен

Закарпатские таможенники второй раз за неделю задержали контрабандную партию новеньких iPhone 13 и аксессуаров на миллион гривен

Пока ведущие американские технологические издания и блогеры публикуют обзоры новеньких iPhone 14, которые поступят в продажу через два дня, закарпатские таможенники продолжают изымать незаконно ввезенные партии iPhone 13. Новый инцидент произошел на таможенном посту «Ужгород» на украинско-словацкой границе, сообщает Государственная таможенная служба Украины в Facebook.

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Возвращаясь из Словакии, 44-летняя водитель микроавтобуса «Mercedes Benz Sprinter» для прохождения таможенного контроля выбрала «зеленый коридор», декларируя своим выбором соблюдение таможенного законодательства и отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию. Однако во время проверки багажного отсека авто таможенники обнаружили партию iPhone и аксессуаров — всего 5629 единиц ориентировочной общей стоимостью 1 млн гривен. В частности:

  • iPhone 13 10 штук;
  • iPhone 13 Pro 5 штук;
  • защитные пленки к телефонам 2920 штук;
  • защитные чехлы к телефонам 2550 штук;
  • защитные пленки к планшетам 72 штук;
  • защитные чехлы к планшетам 42 штук;
  • защитные чехлы для ноутбуков 30 штук.

Незадекларированный товар женщина не признала своим личным и объяснила, что на самом деле он принадлежит знакомому. Наконец, в отношении нее составили протокол по признакам ч.2 статьи 471 ТКУ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30% от стоимости этих товаров. Незадекларированные гаджеты и аксессуары изъяты до принятия таможней решения по делу.

11Закарпатские таможенники второй раз за неделю задержали контрабандную партию новеньких iPhone 13 и аксессуаров на миллион гривенЗакарпатские таможенники второй раз за неделю задержали контрабандную партию новеньких iPhone 13 и аксессуаров на миллион гривен1

За последнюю неделю это уже вторая такая попытка тайно перевезти через границу iPhone 13, которую пресекают именно закарпатские таможенники — в прошлый раз партию аналогичной стоимости в 1 млн грн пытались ввезти со стороны Венгрии.

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53-летний украинец попытался тайно провезти через границу новенькие iPhone 13 Pro / 13 Pro Max на миллион гривен — ему помешали закарпатские таможенники


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