53-летний украинец попытался тайно провезти через границу новенькие iPhone 13 Pro / 13 Pro Max на миллион гривен — ему помешали закарпатские таможенники

В преддверии презентации iPhone 14, которая пройдет уже завтра, закарпатские таможенники раскрыли попытку ввезти в Украину новенькие iPhone 13 на миллион гривен в обход декларирования и налогообложения, детали рассказывает Государственная таможенная служба Украины в Facebook.

Инцидент произошел на таможенном посту «Лужанка» на украинско-венгерской границе — 53-летний украинец пытался ввезти без должного декларирования и уплаты налогов партию с 21-го новеньких iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Общая стоимость груза составляет более миллиона гривен. Возвращаясь из Венгрии, водитель транспортного средства Mercedes GLE 350 во время прохождения таможенного контроля избрал «зеленый коридор», заявив таким образом об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Однако при проверке личных вещей украинца, находившихся в салоне авто, таможенники обнаружили незадекларированные iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max в количестве 21 шт.

В отношении нарушителя составлен протокол по признакам ч.2 статьи 471 ТКУ. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 30 процентов от стоимости этих товаров. Незадекларированные гаджеты изъяты до принятия таможней решения по делу.

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Ранее в отдельных случаях конфискованные ДМСУ контрабандные iPhone и другую электронику продавали на аукционах ProZorro. Какая судьба ждет именно эту партию из 21 iPhone 13 Pro и 13 Pro Max, пока можно только догадываться.