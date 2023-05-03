Закарпатские таможенники нашли 160 смартфонов iPhone на свыше 1 млн грн, которые закарпатка пыталась тайно ввезти в багажнике «по просьбе незнакомца»

Закарпатские таможенники продолжают изымать незаконно ввезенные партии техники Apple — очередной такой инцидент произошел на таможенном посту «Малый Березный», находящемся на украинско-словацкой границе, сообщает Государственная таможенная служба Украины в Facebook.

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Через таможенный пост пытались ввезти 160 телефонов Apple в обход декларирования и налогообложения. Их везла 30-летняя закарпатка на микроавтобусе «Мерседес-Бенц» из Чехии по просьбе незнакомца, сообщает пресс-служба ДМСУ.

В ходе прохождения таможенного контроля избрала «зеленый коридор», декларируя своим выбором соблюдение таможенного законодательства и отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию. То есть такие вещи ввозятся на таможенную территорию для личного пользования, их общая стоимость не должна превышать 500 евро, а вес — до 50 кг.

Впрочем, при проверке багажного отсека транспортного средства таможенники обнаружили несколько коробок, в которых находились мобильные телефоны Apple разных моделей. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированных телефонов — более миллиона гривен. Окончательную стоимость предметов правонарушения определит специалист по результатам экспертизы.

В отношении гражданки Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 30% от стоимости этих товаров. Незадекларированные гаджеты и аксессуары изъяты до принятия таможней решения по делу.