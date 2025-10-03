Законопроект о криптовалютах получил более 2500 правок, — народный депутат

Криптовалюта в Украине нескоро станет регулируемой. Рассмотрение соответствующего законопроекта в Верховной Раде, похоже, переносится на неопределенный срок.

Причина проста: в законопроекте №10225-д о виртуальных активах зарегистрировано 2 538 правок — об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он уточнил, что лично подписал 1 179 поправок; в то же время в Комитете по вопросам финансов напоминают, что Национальный банк Украины подал собственные замечания на 300 страницах.

Масштаб доработок отражает сложность вопроса: документ прошел первое чтение в начале сентября 2025 года, но на уровне комитета согласование шло еще весной. Часть правок касается налоговых стимулов — и само налогообложение стало предметом жестких дискуссий; глава комитета Даниил Гетманцев открыто выступил против льгот и против того, чтобы криптовалюта была платежным средством.

Другая большая тема — механизмы противодействия мошенничеству и проверки контрагентов, в том числе права блокировать подозрительные средства. Эксперты предупреждают, что нынешняя редакция содержит пробелы в оперативном реагировании. Экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий отмечает:

«Сейчас в законопроекте предусмотрен запрет блокировать средства клиентов и резервы эмитентов даже при наличии подозрений в мошенничестве. Это затрудняет возможность оперативно реагировать на риск вывода активов».

Как результат, риски для пользователей и платежной инфраструктуры могут возрасти, если в тексте не появятся четкие механизмы проверки и защиты.

Почему процесс затягивается? Во-первых, сектор объединяет финансовые, налоговые и безопасностные интересы — от коммерческих игроков до регулятора и правоохранителей. Во-вторых, учитывая международные требования по противодействию отмыванию и ожидания иностранных инвесторов, любые «лазейки» в законе могут оттолкнуть капитал или создать репутационные риски для рынка.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Что дальше? Реалистичный сценарий предполагает дополнительные недели или месяцы на согласование: хотя ранее Гетманцев говорил о 2-3 месяцах доработки, теперь срок выглядит менее четким. Если ключевые противоречия (налогообложение, полномочия по блокировке средств, AML-критерии) не будут решены, это отсрочит легализацию рынка и снизит доверие крупных инвесторов.

Итог прост: проект живет — но пока что на бумаге. Даты второго чтения пока нет: «когда все это сведём» — коротко сообщил Железняк. Чтение состоится лишь после того, как множество правок превратятся в однообразный, согласованный документ.

Источник: Incrypted