Запрет на продажи Apple Watch в США вступил в силу. Apple подала апелляцию

Продолжающийся патентный спор между компаниями Apple и Masimo привел к тому, что Комиссия по международной торговле США (ITC) запретила импортировать и продавать в США модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra Series 2.

На прошлой неделе Apple прекратила продажи этих умных часов на своем сайте и через розничные точки, но надеялась, что администрация Байдена наложит вето на решение ITC. Этого не произошло, и с 26 декабря вступил в силу запретит на импорт и продажу часов Apple Watch, в которых используется технология измерения уровня кислорода в крови, нарушающая патентные права Masimo. Эта функция впервые появилась в Apple Watch Series 6 в 2020 году. После тщательных консультаций Торговый представитель США Кэтрин Тай решила не отменять запрет, и решение ITC стало окончательным 26 декабря.

В Apple заявили, что «категорически не согласны» с таким решением и принимают меры, чтобы возобновить продажи. Представитель Apple уточнил, что компания обжаловала запрет в Апелляционном суде Федерального округа США в Вашингтоне.

Эксперты предполагают, что подача апелляции Apple продлит вынесение «окончательного» вердикта ITC по этому делу еще примерно на год.

Apple также работает над обновлением ПО, которое могло бы избежать дальнейшего нарушения патентов Masimo. Но в Masimo заявляют, что проблема также связана с аппаратным обеспечением и потребует более глубоких изменений.

Источник: reuters