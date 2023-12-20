Новини Пристрої 20.12.2023 о 10:21 comment views icon

Apple намагається оновити програмне забезпечення Apple Watch, щоб уникнути заборони на продаж пристроїв у США

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новин

В результаті тривалого патентного розгляду Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) прийняла рішення обмежити імпорт і продаж розумних годинників Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 в США. Apple вже анонсувала припинення продажу цих пристроїв.

Проте компанія активно шукає можливості уникнути цих обмежень. Apple має намір оновити програмне забезпечення для алгоритмів Apple Watch, які вимірюють рівень кисню в крові, щоб уникнути цієї заборони. На думку Apple, зміна способу вимірювання насичення киснем у годиннику може допомогти зберегти годинник на полицях магазинів під час прибуткового сезону святкових покупок.

Датчик кисню в крові, який вперше був представлений в Apple Watch 6 у 2020 році, став предметом патентної суперечки між компаніями Apple та Masimo. Остання подала до суду на Apple у 2021 році. Masimo стверджує, що датчик Apple порушує два патенти, пов’язані зі світловим моніторингом рівня кисню в крові.

Apple могла б домовитися з Masimo та врегулювати патентну суперечку. Однак спроба компанії в останню хвилину внести зміни до програмного забезпечення годинника вказує, що вона не планує цього робити. Компанія повідомила, що має намір представити в ITC для затвердження рішення для програмного забезпечення датчика.

Генеральний директор Masimo Джо Кіані заявив Bloomberg, що готовий домовитися з Apple, але компанія йому ще не зателефонувала.

«Для танго потрібні двоє», – сказав він.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Customer Support Manager (Advanced English level) YozmaTech, Віддалено, з/п 1500

Linkbuilder Computools, Віддалено

DevOps Engineer DataForest

Він також не вважає, що оновлення програмного забезпечення Apple Watch не вирішить ситуацію.

«Я не думаю, що це може спрацювати – та й не повинно – тому що наші патенти не стосуються програмного забезпечення», – сказав Кіані. «Вони пов’язані з апаратним забезпеченням та програмним забезпеченням».

Курс Аналітик даних.
Протягом 4 місяців ви вивчите повний набір інструментів для аналізу даних та отримаєте можливість працевлаштування в Laba Group.
Ознайомитись з курсом

Зміна апаратних компонентів Apple Watch виявиться для Apple набагато складнішим завданням, ніж зміна ПЗ. Навіть якщо ITC схвалить будь-які можливі зміни в обладнанні, виробництво та доставлення модифікованих версій двох моделей Apple Watch може тривати понад 3 місяці, повідомила людина, знайома з тим, як працює Apple.

Джерело: Engadget

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Огляд OneCloudPlanet: українська хмарна платформа для вебпроєктів
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати