Запуск Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий за 16 минут до старта
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 и космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту с площадки LC-
Следующая попытка состоится 30 мая, в субботу. Подходящее стартовое окно для запуска откроется в 19:22 UTC (22:22 по Киеву).
- Crew Dragon разработали в рамках программы NASA Commercial Crew Program, которая позволит отправлять астронавтов к МКС без использования российских кораблей «Союз», причем за гораздо меньшие деньги — сейчас NASA платит около $86 млн за одно место. Ожидается, что на Crew Dragon одно место будет стоить $55 млн (с возможностью дальнейшего удешевления за счет повторного использования Crew Dragon). Корабль сможет принять на борт до семи членов экипажа (или четыре человека и груз).
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- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю. Но через полтора месяца взорвался во время испытаний системы аварийного спасения. Причиной взрыва стал титановый обратный клапан системы наддува. В итоге инженеры улучшили систему подачи топлива, заменив титановые клапаны в трубках наддува разрывными мембранными клапанами. В феврале 2020 года SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения пилотируемого космического корабля Crew Dragon во время полета.
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- SpaceX Demo-2, должна стать последним испытанием перед началом полноценной штатной эксплуатации Crew Dragon. В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.