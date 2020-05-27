Запуск Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий за 16 минут до старта

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 и космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту с площадки LC- 39A космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал к Международной космической станции был отменен за 16 минут до запланированного старта из-за неблагоприятных погодных условий. За предстартовой подготовкой можно было наблюдать в прямой трансляции на YouTube.

Следующая попытка состоится 30 мая, в субботу. Подходящее стартовое окно для запуска откроется в 19:22 UTC (22:22 по Киеву).