Защищённый смартфон Samsung Galaxy XCover Pro получил сменную батарею и цену €499

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Как правило, в современных смартфонах используется несъёмная батарея. Да и для получения доступа к аккумулятору зачастую необходимо произвести не самую лёгкую процедуру разборки смартфона, которая требует нагревания и открытия корпуса специальными инструментами. Но в модели Samsung Galaxy XCover Pro производитель избрал другой подход.

Данная новинка является защищённым устройством среднего уровня. Она оснащена 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2400х1080 точек), в левом верхнем углу которого имеется отверстие для фронтальной камеры. Аппарат несёт на борту неназванный 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Встроенное хранилище можно расширить при помощи карты памяти. На задней панели расположена двойная камера, которая включает главный 25-мегапиксельный модуль и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера получила сенсор с разрешением 13 Мп.

Смартфон Galaxy XCover Pro хорошо защищён от негативных внешних воздействий и способен выдерживать падения с высоты до 1,5 метра. Он сертифицирован по стандартам IP69 и MILSTD 810G. В устройстве реализована возможность работы с дисплеем в перчатках. Комплектный аккумулятор ёмкостью 4050 мАч является съёмным. Поддерживается быстрая зарядка с передачей 15 Вт энергии. Новинка имеет массу 217 г.

Смартфон Samsung Galaxy XCover Pro поступит в продажу в Финляндии с 31 января по цене €499.

Источник: Engadget