



Как изменения отразятся на цене, пока неизвестно.

Аналитик Мин-Чи Куо и редактор Bloomberg Марк Гурман, известные своими точными прогнозами об устройствах Apple, в своих финальных прогнозах касательно завтрашней презентации новых iPhone подтвердили (1 и 2) изменения в конфигурации памяти. В минимальной конфигурации у всех iPhone 13 станет 128 ГБ памяти, тогда как модели нынешней линейки iPhone 12 базовой конфигурации оснащаются 64 ГБ памяти. В то же время максимум увеличился с 512 ГБ до 1 ТБ. Но этот вариант объема будет доступен только для Pro-версий iPhone 13.

Мин-Чи Куо и Марк Гурман подтвердили все, что мы слышали об iPhone 13 в утечках — завтра нам покажут четыре модели: 5,4-дюймовый 13 mini, 6,1-дюймовые 13 и 13 Pro, а также 6,7-дюймовый 13 Pro Max. Дизайн с прямыми гранями останется, но Apple впервые с выхода iPhone X уменьшит характерный прямоугольный вырез в экране для фронтальной камеры и датчиков Face ID, именуемый в народе «монобровью» и «челкой». Также в Pro-версиях появятся LTPO OLED панели с переменной частотой обновления до 120 Гц, которые смогут автоматически подстраиваться под отображаемый контент и снижать ее при необходимости до 10 Гц.

Мин-Чи Куо уверен, что вместе с iPhone 13 завтра анонсируют часы Apple Watch Series 7 в новом дизайне — с более плоской формой корпуса и прямыми гранями в стиле актуальных iPhone и iPad — и беспроводные наушники AirPods третьего поколения (причем AirPods 2 якобы останутся в продаже).

Apple представит новые iPhone и другие новинки уже завтра, 14 сентября. Презентация пройдет в онлайн-формате и начнется в 20:00 по Киеву. Более подробно о том, чего ждать от завтрашнего мероприятия «California streaming» — в нашем материале.