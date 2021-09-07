Apple проведет презентацию 14 сентября — на ней, вероятно, покажут новые iPhone и Apple Watch





Буквально только что Apple разослала журналистам приглашения на следующую крупную презентацию новых продуктов. Утечки подтвердились — она состоится 14 сентября; мероприятие пройдет в онлайн-формате и начнется в 20:00 по Киеву.

Что именно покажут на презентации, компания официально не уточнила. Однако в сентябре корпорация обычно представляет новые модели iPhone — в прошлом году Apple сдвинула даты на октябрь из-за пандемии Covid-19. Большинство аналитиков и инсайдеров предполагают, что 14 сентября Apple все же представит новые iPhone, не какие-то другие продукты — в недавних утечках также фигурировали новые Apple Watch, наушники AirPods третьего поколения, iPad и MacBook.

Какими будут новые iPhone

Исходя из предыдущих утечек и слухов, серьезных изменений в новом поколении iPhone ждать не стоит, но новые модели получат маркировку iPhone 13, а не 12S. Модельный ряд iPhone 13 будет аналогичен линейке 2020 года — в новую серию войдут четыре модели: 5,4-дюймовый 13 mini, 6,1-дюймовые 13 и 13 Pro, а также 6,7-дюймовый 13 Pro Max.

Дизайн с прямыми гранями останется, но, утечки указывают, что Apple впервые с выхода iPhone X уменьшит характерный прямоугольный вырез в экране для фронтальной камеры и датчиков Face ID, именуемый в народе «монобровью» и «челкой». В iPhone 13 также останется проприетарный разъем Lightning, несмотря на циркулирующие из года в год слухи о вероятном отказе в пользу USB-C. С другой стороны, в последнее время все чаще звучат предположения, что в конечном итоге Apple откажется от Lightning, но только в пользу собственной технологии MagSafe, а не USB-C.

В Pro-версиях появятся LTPO OLED панели с переменной частотой обновления до 120 Гц, которые смогут автоматически подстраиваться под отображаемый контент и снижать ее при необходимости до 10 Гц. В базовом iPhone 13 и компактном iPhone 13 mini и дальше будут использоваться LTPS OLED с частотой до 60 Гц. Также появится поддержка Always On Display — в пользу этого свидетельствуют и официальные тизеры.

Среди других ожидаемых улучшений iPhone 13 — следующее поколение SoC Apple A15, продвинутые возможности съемки, включая портретный видеорежим и новые цвета корпуса (бронзово-оранжевый и «настоящий» черный). Также ранее говорилось о более энергоэффективном 5G-модеме Qualcomm X60M, производимом по техпроцессу 5 нм (нынешний X55 в iPhone 12 сделан по менее тонкому техпроцессу 7 нм). В сочетании с новыми аккумуляторами с повышенной энергетической плотностью, о которых аналитик Мин-Чи Куо упоминал в одном из своих прогнозов, это должно обеспечить необходимую автономность.

Ранее аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи для звонков и отправки сообщений вне зоны действия сотовой связи, после чего инженер Роберт Грэм выступил с опровержением, уточнив, что речь идет о поддержке дополнительного диапазона 4G/5G (n53), которые лицензирует Globalstar.

Чего еще ждать от Apple 14 сентября

На презентации также наверняка объявят даты полноценного релиза iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 и tvOS 15 — все они с лета находятся в открытом бета-тестировании.

Вместе с iPhone 13 также могут анонсировать Apple Watch Series 7 — по предварительным данным, смена поколений Apple Watch ознаменует первое за долгие годы крупное изменение дизайна — плоская форма корпуса и прямые грани в стиле актуальных iPhone и iPad, а также увеличенный экран и два новых размерах (41 мм и 45 мм). При этом также сообщалось, что запуск следующей модели смарт-часов Apple могут отложить либо поставки будут очень ограниченными из-за трудностей с производством.

Ранее Bloomberg утверждал, что в 2021 году Apple тоже проведет три осенних презентации. В списке ожидаемых осенних премьер, помимо iPhone 13 и Apple Watch Series 7, AirPods третьего поколения, iPad 6 mini в новом дизайне с экраном 8,4 дюйма и без кнопки Home, а также 14- и 16-дюймовые MacBook Pro.