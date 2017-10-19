ЗАЗ занимается разработкой городского электроавтобуса, опытный образец представят уже в следующем году
Визит украинских журналистов на «Запорожский автомобилестроительный завод» оказался достаточно богатым на интересные новости. Помимо информации об электрическом фургоне Lanos Cargo для служб курьерской доставки, председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко рассказал о разрабатываемым предприятием электрическом автобусе.
«Сейчас мы работаем над созданием электроавтобуса. Пока мы имеем только конструкцию и наполняем ее элементной базой. То есть, привод, батарея. Нужно сделать это оптимально, чтобы обеспечить дальность хода. Думаю, в следующем году мы представим опытный образец электроавтобуса», — отметил Николай Евдокименко.
Руководитель автопредприятия рассказал, что разработка ведется по заказу партнера, который продает автобусы «ЗАЗ» в Польше. Отметим, что на данный момент ЗАЗ выпускает автобусы двух модельных рядов — A07 на шасси Tata и А10. Скорее всего именно на базе последнего и будет построен новый электробус.
Отметим, что ZAZ A10 — это двухдверный городской автобус вместительностью 60 человек, 20 из которых смогут занять сидячие места.
Напомним, что первый электробус украинского производства вышел на дороги Житомира еще в 2015 году. Производством электрических автобусов также занимается львовский концерн «Электрон», который представил свою первую модель «Электрон Е19» в том же 2015 году.
Источник: LIGA.net