Збанкрутував китайський інвестор, який намагався взяти під контроль «Мотор Січ»

Пекінський народний суд № 1 доручив юридичній фірмі Haiwen керувати справою про банкрутство Beijing Xinwei Technology Group. Тим самим розпочато процедуру ліквідації компанії, яка намагалася взяти під контроль українське авіаційне підприємство «Мотор Січ». Кредитори можуть заявити свої вимоги до 5 травня.

Разом з тим Beijing Xinwei Technology Group зробила заяву, що вона «продовжить просувати купівлю «Мотор Січ» у спробі змінити хід банкрутства». Слід зазначити, що угода з купівлі українського виробника двигунів зайшла в глухий кут, після того, як рік тому Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти китайських інвесторів. Санкції запроваджено проти громадянина Китаю Ван Цзіна та декількох юридичних осіб, у тому числі й Beijing Xinwei Technology Group.

Нагадаємо Beijing Xinwei Technology Group протягом останніх кількох років намагався взяти під контроль «Мотор Січ» через свою дочірню компанію Beijing Skyrizon Aviation. «Мотор Січ» — один із найбільших у світі виробників ракетних, вертолітних та реактивних двигунів.

Але українські регуляційні органи призупинили угоду з міркувань національної безпеки. Після того, як РНБО України та Міністерство торгівлі США ввели санкції проти Beijing Xinwei і Beijing Skyrizon, поглинання було повністю заблоковано. Після цього компанія Beijing Skyrizon Aviation порушила міжнародний арбітраж з цього питання.

Компанія Beijing Xinwei була виключена з Шанхайської фондової біржі в червні 2021 року після того, як повідомила про збитки в розмірі 26,5 млрд юанів (приблизно $4,2 млрд) за попередні чотири роки. Основний акціонер Ван Цзін, якому належить контрольний пакет акцій, пообіцяв ввести у Beijing Xinwei додаткові активи, щоб зміцнити його фінансовий стан. За задумом Цзіна, це мали бути активи Beijing Skyrizon, включаючи пакет акцій української компанії «Мотор Січ».

Джерело: caixinglobal